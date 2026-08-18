Mor lekelerin kaynağı tırda bulundu: sürücüye ceza

olayın gelişimi:

Afyonkarahisar sınırları içindeki Dinar-Çay karayolunda yol yüzeyine dökülen bir kimyasal madde, etkili yağışın ardından asfalt üzerinde köpürerek yayıldı. Güzergahı kullanan araçların lastiklerinden sıçrayan karışım, araç kaportalarında kimyasal reaksiyon oluşturarak yüzey rengini mor ve beyaz tonlara dönüştürdü.

Seyir halindeyken boya değişimini fark eden sürücüler, durumdan etkilenebilecek kaporta ve boya hasarı endişesiyle karayolu kenarındaki akaryakıt istasyonları ve oto yıkama noktalarına yöneldi. Gözlemler, yayılan maddenin yüzeyde köpürme eğilimi gösterdiğini ve yağışla birlikte daha geniş alanlara yayıldığını ortaya koydu.

soruşturma ve tespit:

Olayın ardından Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan ön incelemede yola dökülen kimyasalın boya olduğu ve söz konusu maddenin M.Ö. idaresindeki, plakası henüz belirlenemeyen bir tırdan aktığı tespit edildi. Araç plakasıyla ilgili belirsizlik devam ediyor; soruşturma teknik ve görgü delillerinin değerlendirilmesiyle sürdürülüyor.

temizlik çalışması ve yaptırım:

Karayolunda müdahaleyi Dinar Belediyesi itfaiye ekipleri ile olay yerinde çağrılan boya firmasının elemanları birlikte gerçekleştirdi. Ekipler, yola yayılan maddeyi temizlemek ve trafikte güvenliği sağlamak için asfalt yüzeyini yıkama ve maddeyi bertaraf etme çalışması yürüttü.

Olayla bağlantılı olarak tır sürücüsüne trafik kanunu çerçevesinde işlem yapıldı; sürücüye 3 bin lira idari para cezası ve 15 ehliyet puanı cezası uygulandığı bildirildi. Soruşturma devam ederken yetkililer, benzer vakaların önlenmesi için taşımacılık kurallarına uyulmasının önemine vurgu yaptı.

AFYONKARAHİSAR’IN DİNAR-ÇAY KARAYOLUNDA YOLA DÖKÜLEN VE YOLDAN GEÇEN ARAÇLARIN MOR RENGE BOYANMASINA NEDEN OLAYLA İLGİLİ SORUMLU TIR ŞOFÖRÜ HAKKINDA İŞLEM YAPILIRKEN, SÖZ KONUSU YOL İTFAİYE VE BOYA FİRMASININ GÖREVLERİ TARAFINDAN YIKANDI.