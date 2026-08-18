Dolar 47,9099 -0,03%
Euro 55,4914 -0,04%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.790,26 -0,28%
EUR/USD 1,1578 +0,01%
Brent Petrol 91,73 +0,78%
--°

Mor lekelerin kaynağı tırda bulundu: sürücüye ceza

Afyonkarahisar Dinar-Çay karayolunda yola dökülen kimyasal, yağışla birlikte araçları mor ve beyaza boyadı; sorumlu tır şoförüne para ve ceza puanı uygulandı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 17:47

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Mor lekelerin kaynağı tırda bulundu: sürücüye ceza

olayın gelişimi:

Afyonkarahisar sınırları içindeki Dinar-Çay karayolunda yol yüzeyine dökülen bir kimyasal madde, etkili yağışın ardından asfalt üzerinde köpürerek yayıldı. Güzergahı kullanan araçların lastiklerinden sıçrayan karışım, araç kaportalarında kimyasal reaksiyon oluşturarak yüzey rengini mor ve beyaz tonlara dönüştürdü.

Seyir halindeyken boya değişimini fark eden sürücüler, durumdan etkilenebilecek kaporta ve boya hasarı endişesiyle karayolu kenarındaki akaryakıt istasyonları ve oto yıkama noktalarına yöneldi. Gözlemler, yayılan maddenin yüzeyde köpürme eğilimi gösterdiğini ve yağışla birlikte daha geniş alanlara yayıldığını ortaya koydu.

soruşturma ve tespit:

Olayın ardından Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan ön incelemede yola dökülen kimyasalın boya olduğu ve söz konusu maddenin M.Ö. idaresindeki, plakası henüz belirlenemeyen bir tırdan aktığı tespit edildi. Araç plakasıyla ilgili belirsizlik devam ediyor; soruşturma teknik ve görgü delillerinin değerlendirilmesiyle sürdürülüyor.

temizlik çalışması ve yaptırım:

Karayolunda müdahaleyi Dinar Belediyesi itfaiye ekipleri ile olay yerinde çağrılan boya firmasının elemanları birlikte gerçekleştirdi. Ekipler, yola yayılan maddeyi temizlemek ve trafikte güvenliği sağlamak için asfalt yüzeyini yıkama ve maddeyi bertaraf etme çalışması yürüttü.

Olayla bağlantılı olarak tır sürücüsüne trafik kanunu çerçevesinde işlem yapıldı; sürücüye 3 bin lira idari para cezası ve 15 ehliyet puanı cezası uygulandığı bildirildi. Soruşturma devam ederken yetkililer, benzer vakaların önlenmesi için taşımacılık kurallarına uyulmasının önemine vurgu yaptı.

AFYONKARAHİSAR’IN DİNAR-ÇAY KARAYOLUNDA YOLA DÖKÜLEN VE YOLDAN GEÇEN ARAÇLARIN MOR RENGE...

AFYONKARAHİSAR’IN DİNAR-ÇAY KARAYOLUNDA YOLA DÖKÜLEN VE YOLDAN GEÇEN ARAÇLARIN MOR RENGE BOYANMASINA NEDEN OLAYLA İLGİLİ SORUMLU TIR ŞOFÖRÜ HAKKINDA İŞLEM YAPILIRKEN, SÖZ KONUSU YOL İTFAİYE VE BOYA FİRMASININ GÖREVLERİ TARAFINDAN YIKANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ameliyatı sonrası birlik çağrısı: Yeni Parti Gaziantep il başkanı Güngen'den açı...
images

Polisten kaçarken akrabasına çarpan genç sürücü iki kişiyi yaraladı
images

Validen açıklama: Arsin'deki insansız hava aracının menşei araştırılıyor
images

Kota ve satış sınırlamaları tartışması: Lüleburgaz'da nişasta bazlı şeker tesisi...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası