Esenyurt görüntüleri tartışma yaratınca Koray Biber kendini savundu

Esenyurt görüntülerinin ardından açıklama:

İstanbul Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşiyle yaşadığı tartışmada aracında eşine hakaret ettiği görüntüler sosyal medyada geniş tepki çekerken, görüntülerde adının geçtiği Koray Biber basına açıklama yaptı. Olayın ardından hem özür dileyen hem de yaşananları savunan Biber, kişisel iddialarını ve yaşadıklarını ayrıntılı biçimde anlattı.

Biber'in savunması:

Görüntülerin "cinnet anında" kaydedildiğini söyleyen Biber, kendisini hedef alanların onu "itibar suikastı"na uğrattığını öne sürdü. Biber, "Hayatım boyunca hiçbir kadına elimi kaldırmadım" iddiasını yineleyerek, "Ama şu an yaşadığım itibar suikastı o kadar büyük ki... kaybettikleri davalardan dolayı üst mahkemelere gidip orada bu davaları kazanma çabasından dolayı yaptıkları planlı eylemler bunlar" dedi. Bu ifadeleriyle hem yaşadığı duygusal çöküntüyü hem de suçlamaların kendisine yöneldiği davalara ilişkin tepkisini dile getirdi.

Yaşananlar nedeniyle özür dileyen Biber, "Kandırıldım, mağdur edildim. Kendi evimden kapı dışarı edildim. Bütün mallarım çalındı annesi, kız kardeşi ve babası tarafından. Bunlar hepsi mahkemelerce tespit edildi" şeklinde konuştu ve içinde bulunduğu durumun arka planına dair iddiaları tekrar etti.

İddialar ve aile ilişkileri:

Biber, eşine maddi olarak büyük destek sağladığını anlatarak, salgın döneminde eşinin lise diplomayı almasına yardımcı olduğunu, kendisine güzellik merkezi açtığını ve aile fertlerinin taşınmasından evlerin kredi ödemelerine kadar çeşitli harcamaları üstlendiğini söyledi. Bu anlattıklarıyla hem ortak yaşamın ekonomik boyutuna vurgu yaptı hem de yaptığı yardımlara rağmen ilişkinin neden bozulduğunu anlamaya çalıştığını ifade etti.

Öte yandan Biber, eşinin "gayri ahlaki davranışlar" içinde olduğunu iddia ederek, çocukların zaman zaman maddi kazanım için kullanıldığını öne sürdü. "Daha önce çocukları kapıma bırakıp ‘istersen bunları kuruma ver, ben bu çocuklara bakmayacağım çünkü sen bana malları vermiyorsun’ diye beni tehdit eden bu kadar aşağılık bir anne" gibi sert ifadeler kullanan Biber, çocukların geleceği için sakin kalmaya çalıştığını belirtti ve "iki evladımız var, bu evlatlarımın doğru düzgün yaşamasını istiyorum" dedi.

Görüntüler sonrasında toplumdan gelen tepkiler ve soru işaretleri sürerken, Biber'in açıklamaları dava sürecine ve aile içi iddialara dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Olayla ilgili hukuki süreçlerle ilgili somut ek bilgiler paylaşılmadı; Biber ise hem üzgün olduğunu hem de yaşananlara dair kendince gerekçelerini kamuoyuna sundu.

Öne çıkan noktalar: Biber, yaşananlar için özür dilediğini belirtti; aynı zamanda "itibar suikastı" iddiasında bulundu ve maddi-manevi desteklerini anlattı. Konuyla ilgili hukuki süreç ve sosyal medya tepkileri takip edilmeye devam ediyor.

KORAY BİBER