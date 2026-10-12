Okulun adını taşıyan şehit Alican Öztürk için 5. sınıf öğrencilerinden kabir ziyareti

Karabük'te öğrenciler şehit Alican Öztürk'ü kabri başında andı

Karabük Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, okullarına adını veren şehit polis memuru Alican Öztürk'ü kabri başında dualarla andı. Program, şehidin Şırnak'ta terör saldırısı sonucu şehit düşmesinin hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlendi.

Anma programının amacı:

Etkinlikle öğrencilerin milli ve manevi değerleri güçlendirilmesi, vatan sevgisi ile vefa ve minnet duygularının pekiştirilmesi hedeflendi. Yeni eğitim-öğretim dönemine başlayan 5. sınıf öğrencilerine şehidin hayatı ve fedakarlığı hakkında farkındalık kazandırılmak istendi.

Törenin akışı ve katılımcılar:

5000 Evler Şehitliği'nde gerçekleşen anma programına İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adnan Cansız, şehit Alican Öztürk'ün ailesi, okul yöneticileri, öğretmenler ve 5. sınıf öğrencileri katıldı. Kabir başında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar okundu.

Program kapsamında İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ile öğrenciler, şehidin kabrine güller bıraktı. Şehitlikteki diğer şehitlerin kabirleri de ziyaret edilerek dualarla yad edildi.

KARABÜK ŞEHİT ALİCAN ÖZTÜRK İMAM HATİP ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ, OKULLARINA İSMİ VERİLEN ŞEHİT POLİS MEMURU ALİCAN ÖZTÜRK'Ü KABRİ BAŞINDA DUALARLA ANDI.