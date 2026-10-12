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Bartın Üniversitesi dört projeyle COP31'de iklim ve sürdürülebilirlik gündeminde

Bartın Üniversitesi, COP31'de iklim riskleri, orman yangınları, yeşil lojistik ve kapsayıcı iklim eğitimi projeleriyle yer alacak.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 15:37

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Bartın Üniversitesi dört projeyle COP31'de iklim ve sürdürülebilirlik gündeminde

Bartın Üniversitesi COP31 sahnesinde

Bartın Üniversitesi (BARÜ), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) dört proje ile katılıyor. Türkiye’nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek konferansta BARÜ, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve toplumsal farkındalık konularındaki çalışmalarıyla temsil edilecek. Üniversitenin COP31 için sunduğu altı başvurudan dört projenin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanması, akademik kadronun alandaki etkinliğini gösteriyor.

Yerel risk yönetimi ve su kaynakları:

Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Ercan Gemici tarafından hazırlanan "İklim Değişikliğine Uyum Stratejileri: Bartın’da Taşkın ve Su Kıtlığı Risklerinin Azaltılması" başlıklı çalışma, iklim kaynaklı risklere karşı yerel ölçekte uygulanabilecek çözüm önerilerini ve uyum stratejilerini masaya yatıracak. Çalışma, taşkın ve su kıtlığına ilişkin yerel verilerin analizine dayalı öneriler sunmayı hedefliyor.

Orman yangınları ve arazi haritalama:

Bartın Orman Fakültesinden Prof. Dr. Ayhan Ateşoğlu ve Arş. Gör. Fidan Şevval Bulut tarafından hazırlanmış olan "Collect Earth yöntemi kullanılarak Türkiye’nin yangına hassas havzalarındaki orman-kent arayüzü (WUI) alanlarının haritalanması" projesi, yangın riski taşıyan WUI alanlarının belirlenmesi ve haritalanmasına odaklanacak. Proje, erken uyarı ve önleme politikalarının geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yeşil lojistik ve sürdürülebilir taşımacılık:

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Arş. Gör. Dr. Fatma Akgün ile Dursun Berkay Esen tarafından geliştirilen "GreenRoute Lojistik: Kara Yolu Taşımacılığı İçin Yeşil Rota Planlama Uygulaması" projesi, taşımacılığın çevresel etkilerini azaltmaya yönelik uygulamalı çözümler sunacak. Proje, rota optimizasyonu ve karbon etkisini düşürmeye yönelik yaklaşımlar geliştiriyor.

Kapsayıcı iklim eğitimi:

Eğitim Fakültesinden Öğr. Gör. Nihal Özdemir tarafından yürütülen TÜBİTAK destekli "İklim Değişikliğine Özel Bir Bakış" projesi, öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için tasarlanmış içeriklerle iklim eğitiminin erişilebilirliğini artırmayı hedefliyor. Proje, eğitim süreçlerinin farklı öğrenme ihtiyaçlarını dikkate almasının önemini vurguluyor.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, BARÜ'nün COP31'de sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm odaklı projelerle yer almasından memnuniyet duyduğunu belirterek, projeleri onaylanan akademisyenleri tebrik etti. Üniversitenin bu katılımı, yerel odaklı araştırma ve uygulamaların uluslararası platformlarda görünürlüğünü artırma potansiyeli taşıyor.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSINA (COP31) İKLİM...

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSINA (COP31) İKLİM RİSKLERİNİN AZALTILMASINDAN YEŞİL LOJİSTİĞE, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTEN KAPSAYICI İKLİM EĞİTİMİNE 4 PROJESİYLE KATKI SUNACAK.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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