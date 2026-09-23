Anayasaya doğrudan erişim: bireysel başvurunun 14 yıllık bilançosu

Sempozyum ve katılımcılar

Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru hakkının 14. yılı kapsamında düzenlenen "Türk Anayasa Mahkemesinin Norm Denetimi Kararlarının Bireysel Başvuruya Etkisi" temalı sempozyum Yüce Divan Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan AYM Başkanı Kadir Özkaya'nın yanı sıra Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, AYM Başkanvekili Basri Bağcı, HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu ile akademisyenler ve çok sayıda hukukçu etkinlikte yer aldı.

bireysel başvurunun anayasal işlevi:

Özkaya konuşmasında Anayasa üstünlüğünün güvence altına alınmasının hukuk devleti ilkesinin yaşama geçirilmesi açısından vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Hukuk devleti anlayışının kamu gücünün hukuka bağlanması ve temel hak ve özgürlüklerin etkili denetim mekanizmalarıyla korunmasıyla mümkün olduğunu belirtti. Anayasa yargısının bu çerçevede hem hukuk düzeninin Anayasa'ya uygunluğunu denetlediğini hem de temel hakların korunmasına hizmet ettiğini ifade etti.

Bireysel başvurunun anayasa yargısına yeni ve güçlü bir boyut kazandırdığını söyleyen Özkaya, bu mekanizmanın yalnızca ihlalin tespit edilip giderilmesiyle sınırlı kalmadığını; aynı zamanda verilen kararların yasama, yürütme ve yargı organlarının temel haklara yaklaşımına etki ederek Türk hukuk düzeninde hak merkezli bir anlayışın yerleşmesine katkıda bulunduğunu ifade etti. Bu nedenle bireysel başvurunun bağımsız veya sıradan bir hak arama yolu olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

norm denetimi ve bireysel başvuru arasındaki etkileşim:

Özkaya, Anayasa Mahkemesinin norm denetimi alanındaki içtihat birikiminin bireysel başvuru uygulamalarının gelişmesinde temel kaynaklardan biri olduğunu söyledi. Norm denetimi kararları aracılığıyla Anayasa hükümlerinin ve temel haklarla ilgili anayasal ilkelerin anlamının şekillendiğini, bu yorumların bireysel başvuru incelemelerinde de yol gösterici olduğunu vurguladı. Öte yandan somut uyuşmazlıklar sayesinde kanun ve düzenlemelerin bireylerin temel hakları üzerindeki gerçek etkilerinin görülmesinin sağlandığını belirterek, norm denetimi ile bireysel başvuru arasında karşılıklı bir etkileşim bulunduğunu kaydetti.

Ayrıca Özkaya, Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuruda olağan kanun yollarının tüketilmesini şart koştuğunu ve bu yapının bireysel başvurunun ikincil niteliğini ve yüksek mahkemeler arasındaki görev ayrımının sınırlarını belirlediğini hatırlattı. Anayasanın yüksek mahkemelerin görev ve yetkilerini ayrı ayrı düzenlediğine dikkat çekerek, bu mahkemeler arasında hiyerarşik bir üstünlük sıralaması bulunmadığını ifade etti.

istatistikler ve uygulama

Başkan Özkaya, 23 Eylül 2012'den bu yana geçen 14 yılda bireysel başvuru uygulamasının ulaştığı düzeyi rakamlarla aktardı. Mahkemeye toplam 756.726 bireysel başvuru yapıldığını ve bunların 648.410'unun sonuçlandırıldığını belirterek bugüne kadar yapılan başvuruların yaklaşık %85,7'sinin karara bağlandığını söyledi. 2026 yılı içinde çalışmaların aynı kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Özkaya, bugünkü itibarıyla mahkemeye yaklaşık 40.769 başvuru yapıldığını ve yaklaşık 30 bin civarında başvurunun sonuçlandırıldığını aktardı.

Özkaya, başvuru sayılarının artışının yalnızca iş yükü boyutuyla değerlendirilmemesi gerektiğini; bunun temel hakların korunmasındaki öneminin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Mahkemenin hem başvuruları makul süre içinde sonuçlandırmaya çalıştığını hem de geliştirilen içtihatlarla benzer hak ihlallerinin önlenmesine yönelik anayasal standartları belirlemeye devam ettiğini belirtti. Ayrıca diğer yargı mercileri ve kamu kurumlarının bireysel başvuruya gösterdiği hassasiyetin sistemin etkinliği açısından önemli olduğunu söyledi.

Uygulama sonuçlarına dair Özkaya, 2013 yılından itibaren verilen 86.849 ihlal kararının yaklaşık %99,9'unun uygulandığını açıkladı. Uygulama konusunda yaşanan sorunların sınırlı sayıda somut olay ve teknik hususlarla sınırlı kaldığını belirterek, ihlal kararlarının hayata geçirilmesinin bireysel başvurunun gerçek etkisini ortaya koyduğunu ifade etti.

dijital dönüşüm ve başvuru erişilebilirliği:

Teknolojik dönüşümün yargı süreçlerini etkilediğine dikkat çeken Özkaya, bireysel başvuruların niteliği ve başvuru sayıları göz önüne alındığında teknolojik imkânlardan etkin biçimde yararlanmanın zorunluluk haline geldiğini söyledi. Ancak Anayasa Mahkemelerinin yorumladığı insan onuru, eşitlik ve adalet gibi kavramların yalnızca verilere dayalı formüllerle açıklanamayacağını da vurguladı.

Özkaya, 1 Ekim 2025 itibarıyla avukatların bireysel başvuruları UYAP üzerinden yapabilmesine imkân sağlandığını ve uygulamanın kısa sürede benimsendiğini belirtti. Bugüne kadar yapılan başvuruların yaklaşık %34'ünün UYAP Avukat Portalı üzerinden gerçekleştirildiğini söyleyerek, her üç başvurudan birinin elektronik ortamda yapılmasının dijital başvuru imkanının uygulamada karşılık bulduğunu gösterdiğini kaydetti. Önümüzdeki dönemde teknolojinin sunduğu imkânlarla bireysel başvuru sisteminin erişilebilirliğini ve etkinliğini daha da geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Sonuç olarak Özkaya, bireysel başvurunun Anayasa yargısının temel hakları koruma işlevine doğrudan temas eden ve hukuk düzeninde anayasal ilkelerin somutlaşmasına katkı sağlayan bir kurum olduğunu vurguladı. Bireysel başvurunun sürdürülebilirliğinin ihlal kararlarının gereğinin yerine getirilmesine ve benzer ihlallerin önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasına bağlı olduğunu belirtti.

ANAYASA MAHKEMESİ (AYM) BAŞKANI KADİR ÖZKAYA SEMPOZYUMDA KONUŞTU