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Meclis komisyonu Manisa'ya gitti: turgutlu saldırısını yerinde inceleyecek

TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu, 11 öğrencinin yaralandığı turgutlu saldırısını yerinde incelemek ve rapor için Manisa’ya geldi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 13:23

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Meclis komisyonu Manisa'ya gitti: turgutlu saldırısını yerinde inceleyecek

tbmm komisyonu Manisa'da incelemelere başladı

TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında meydana gelen ve 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırının ardından sahada inceleme yapmak üzere Manisa’ya geldi. Heyet ilk olarak Manisa Valiliği’ni ziyaret etti ve burada Manisa Valisi Vahdettin Özkan ile AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç tarafından karşılandı.

komisyonun çalışma yaklaşımı:

Komisyon Başkanı ve Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt basın önünde yaptığı açıklamada, Turgutlu olayı dahil olmak üzere olayların tüm yönleriyle ele alınacağını belirtti. Beyazıt, komisyonun daha önce Kahramanmaraş, Urfa ve İstanbul başta olmak üzere çeşitli yerlerde incelemeler gerçekleştirdiğini, akademisyenler, kamu kurumları temsilcileri, dekanlar, psikologlar ve vatandaşlarla görüştüklerini aktardı. Açıklamada, okul-un aile-toplum üçgeninde değerlendirme yapılacağının altı çizildi ve dijital ortamların olası zararlarına karşı farkındalık çağrısı yapıldı.

ziyaret programı ve saha çalışmaları:

Program kapsamında heyet, Manisa Valiliği’ndeki il müdürlerinden bilgi almasının ardından Turgutlu Kaymakamlığına gidecek. Komisyon daha sonra saldırının gerçekleştiği İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okul yönetimi ve görevli personelle görüşecek, ayrıca yaralı öğrencilerin tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi toplayacak.

Yapılan açıklamada, komisyonun sadece olayı değil; okulu, öğrenciyi, aileyi, çevreyi ve toplum yapısını birlikte değerlendirerek çözüm önerileri getirmeyi hedeflediği vurgulandı. Beyazıt, ailelere, öğretmenlere ve çevreye dijital ortamların şiddet eğilimlerine karşı uyanık olunması çağrısında bulundu ve şiddet unsurlarının önlenmesi için işbirliği gerektiğini ifade etti.

Komisyon üyeleri şu isimlerden oluşuyor: Yusuf Beyazıt (Komisyon Başkanı/Tokat Milletvekili), Lütfiye Selva Çam (Komisyon Başkan Vekili/Ankara Milletvekili), İsa Mesih Şahin (Sözcü/İstanbul Milletvekili), Mesut Doğan (Üye/Ankara Milletvekili), Suat Özçağdaş (Üye/İstanbul Milletvekili), Ali Öztunç (Üye/Kahramanmaraş Milletvekili), Latif Selvi (Üye/Konya Milletvekili), Şenol Sunat (Üye/Manisa Milletvekili), İbrahim Emre Cengiz (Yasama Uzmanı/TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı), Şüheda Eyici (Memur/TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı).

Komisyon, Manisa’daki saha incelemelerini tamamladıktan sonra elde edilen bulguları Ankara’daki çalışmalarında derleyip bir rapor haline getirecek ve değerlendirmelerini TBMM’ye sunarak kamuoyuyla paylaşmayı planlıyor. Heyet ayrıca yaralı öğrencileri hastanede ve evlerinde ziyaret ederek doğrudan bilgi alacak.

TBMM OKUL SALDIRILARININ NEDENLERİNİ ARAŞTIRMA KOMİSYONU, MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE OKUL...

TBMM OKUL SALDIRILARININ NEDENLERİNİ ARAŞTIRMA KOMİSYONU, MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE OKUL YAKININDA MEYDANA GELEN VE 11 ÖĞRENCİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI SALDIRININ ARDINDAN KENTTE İNCELEMELERDE BULUNMAK ÜZERE MANİSA’YA GELDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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