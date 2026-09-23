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Erzincan'da cirit kıyası: Ankara TMO yarı finale çıktı

TGASDF 2026 Atlı Cirit ön eleme C Grubu maçları Erzincan'da sona erdi; Ankara TMO Spor Kulübü yarı finale yükseldi, diğer takımlar tebrik edildi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 13:27

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erzincan'da cirit kıyası: Ankara TMO yarı finale çıktı

Müsabakalar tamamlandı

Erzincan Atlı Cirit Sahası’nda düzenlenen Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu (TGASDF) Atlı Cirit 2026 Türkiye Şampiyonası Ön Eleme C Grubu müsabakaları tamamlandı.

Organizasyonda Ankara TMO Spor Kulübü başarılı bir performans sergileyerek yarı finale yükseldi. Turnuva boyunca sporcu ve kulüplerin centilmence tutumu öne çıktı.

katılan takımların performansı:

Uşak Aktaş Atlı Cirit Spor Kulübü, Erzurum Can Aşkalem Atlı Cirit Spor Kulübü ve Sivas Yeşilyurt Atlı Cirit Spor Kulübü saha içindeki mücadeleleri ve fair play yaklaşımları nedeniyle tebrik edildi.

federasyonun açıklaması:

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, yarı finalde mücadele edecek Ankara TMO Spor Kulübü’ne başarı dileğinde bulunuldu ve takımların gösterdiği centilmenlikten duyulan memnuniyet ifade edildi.

Ön eleme C Grubu'ndaki maçların tamamlanmasıyla birlikte gözler yarı finallere çevrildi; ilerleyen aşamalarda mücadele edecek takımların programı federasyon tarafından duyurulacaktır.

ERZİNCAN&#039;DA ATLI CİRİT TÜRKİYE ŞAMPİYONASI ÖN ELEME MÜSABAKALARI TAMAMLANDI

ERZİNCAN'DA ATLI CİRİT TÜRKİYE ŞAMPİYONASI ÖN ELEME MÜSABAKALARI TAMAMLANDI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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