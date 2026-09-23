Aniden bastıran rüzgar İncekum Plajı'nda karışıklığa neden oldu: şezlonglar metrelerce sürüklendi

Olayın ayrıntıları:

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısında bulunduğu Antalya'nın Alanya ilçesinde, sabah saatlerinde aniden şiddetlenen rüzgar sahil kesiminde etkisini gösterdi. Avsallar Mahallesi'ndeki İncekum Plajı'nda başlayan fırtına, sahildeki ekipmanların yerinden hareket etmesine yol açtı.

Rüzgarın etkisiyle plajda bulunan şezlong, şemsiye ve minderler bir anda savrularak sahil boyunca sürüklendi. Olay, sabah saatlerinde etkisini artıran fırtına sırasında gerçekleşti.

görüntülere yansıyan anlar:

Sahildeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, rüzgarın aniden güçlenmesiyle şezlong ve şemsiyelerin hızla yer değiştirdiği, minderlerin uçuştuğu ve bazı malzemelerin metrelerce sürüklendiği görülüyor. Görüntüler olayın gelişimini saniye saniye belgeliyor.

çalışanların müdahalesi:

Fırtınanın ardından plajda görevli personelin sürüklenen malzemeleri topladığı ve düzenlemeye çalıştığı bildirildi. Sahildeki hareketlilik kısa süre sonra kontrol altına alındı ve işletme çalışanları malzemeleri toparlayarak duruma müdahale etti.

Aniden gelen şiddetli rüzgar sahili savaş alanına çevirdi: Şezlonglar metrelerce sürüklendi