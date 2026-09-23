Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın mirası genç kızlara polislik hayali aşılıyor

Şehit polis Şeyda Yılmaz Sivas'ta anıldı

İstanbul Ümraniye'de 23 Eylül 2024'te motosiklet hırsızlığı şüphelisini yakalamaya çalışırken uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz, şehadetinin ikinci yıldönümünde Sivas'ta anıldı. Tören, Polis Şehitliği'ndeki mezarı başında gerçekleştirildi; dualar okundu ve çiçekler bırakıldı.

Anma töreninde duygusal anlar:

Törene katılanlar arasında Şeyda Yılmaz'ın annesi Nurgül Yağlı, akrabaları ve Sivas Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Fatih Deveci ile dernek üyeleri vardı. Mezar başında yapılan duaların ardından aile yakınları ve sevenler duygulu anlar yaşadı. Anne Yağlı, kızının gurur kaynağı olduğunu belirterek acının ve özlemin sürdüğünü ifade etti; kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Genç kızlara rol model olması:

Fatih Deveci, Şeyda Yılmaz'ın özellikle genç kızlar arasında polislik mesleğine olan ilgiyi artırdığını söyledi. Deveci, son iki yılda Türkiye genelinden kendilerine ulaşan birçok kız çocuğunun 'Biz de Şeyda ablamız gibi polis olacağız' dediğini aktardı. Bu açıklama, Şeyda'nın şehadetinin ardından bıraktığı etkinin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Anma töreninde ayrıca Şeyda Yılmaz'ın mesleğe ve halka adanmış hizmeti vurgulandı; katılımcılar şehidin hatırasını yaşatmak için gençlere mesleği tanıtma ve destekleme çağrısında bulundu. Aile üyeleri, Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen taziye ve destek mesajlarının kendilerini teselli ettiğini belirtti.

İki yıllık süreye rağmen ailenin acısının dinmediği, ancak Şeyda'nın hatırasının genç kuşaklara örnek olmayı sürdürdüğü anma boyunca sık sık dile getirildi. Sivas'taki anma, şehidin mesleğine olan bağlılığı ve kamu hizmetine adanmışlığının altını bir kez daha çizdi.

Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz genç kızlara örnek oldu