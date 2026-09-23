Tokat'ta mezarlık bakımına yeni makine hamlesi

Tokat'ta mezarlık bakımlarına ekipman takviyesi

Tokat Belediyesi, kent genelindeki mezarlıkların bakım ve çevre düzenleme işlerini hızlandırmak amacıyla Mezarlıklar Müdürlüğü'nün makine parkını güçlendirdi. Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu talimatıyla temin edilen yeni makineler, özellikle geniş ve bitki örtüsünün yoğun olduğu alanlarda ekiplerin verimliliğini artıracak şekilde seçildi.

Yeni makinelerin kullanım alanları:

Edinilen ekipmanlar; ot biçme, yabani ot temizliği, peyzaj bakımı ve çevre düzenleme çalışmalarında kullanılacak. Bu sayede ekiplerin saha süresinin azalması ve farklı mezarlıklara daha hızlı yönlendirilmesi planlanıyor. Makineler, yoğun bitki örtüsüne sahip alanlarda daha kısa sürede çalışma yapılmasını sağlayacak şekilde tercih edildi.

Test ve devreye alma süreci:

Yeni makineler Belediye Başkan Yardımcısı Fuat İşeri ile Mezarlıklar Müdürü Salih Bal tarafından sahada test edildi. Testlerde makinelerin kesim performansı, arazi şartlarına uyumu, manevra kabiliyeti ve kullanım kolaylığı değerlendirildi. Kontrollerin tamamlanmasının ardından makineler ekiplerin kullanımına sunuldu.

Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, şehir genelindeki 35 mezarlıkta yıl boyunca belirlenen program kapsamında ot biçme, ilaçlama, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Yeni ekipmanlarla bakım sürelerinin kısaltılması ve hizmetin sürekliliğinin sağlanması amaçlanıyor.

TOKAT BELEDİYESİ, KENT GENELİNDEKİ 35 MEZARLIKTA YÜRÜTÜLEN BAKIM VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN MAKİNE PARKINI GÜÇLENDİRDİ.