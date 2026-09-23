Damlacık deresinde rutin temizlikle çevre ve halk sağlığına öncelik verildi

Damlacık deresinde rutin temizlik çalışması tamamlandı

Kuşadası genelinde temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre hedefiyle sürdürülen çalışmalar kapsamında, Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi sınırlarındaki Damlacık Deresi'nde rutin temizlik ve yıkama çalışması gerçekleştirdi.

çalışmanın kapsamı:

Çalışma; dere yataklarının ve çevresinin temizlenmesi, biriken atıkların alınması ile yıkama işlemlerini içerdi. Ekipler, düzenli aralıklarla gerçekleştirdikleri bu müdahalelerle dere temizliğini sağlayarak hem görsel kirliliği azaltmayı hem de çevre sağlığını korumayı amaçlıyor. Bu tür uygulamalar, kent içindeki su yollarının bakımı için kritik öneme sahip.

vatandaşa doğrudan etkisi:

Belediye yetkilileri, rutin temizlik faaliyetlerinin günlük yaşamı doğrudan etkilediğini ve hijyen düzeyini yükselttiğini vurguluyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü Amiri Kubilay Turak "Vatandaşlarımızın daha temiz ve hijyenik bir çevrede hayatlarına devam edebilmeleri için Damlacık Deresi’nin rutin yıkama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Kuşadası’nın her noktasında temiz ve sağlıklı bir çevre için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Periyodik temizliklerin sürdürülebilir olması için ekiplerin planlı çalışmaları ve vatandaşların duyarlılığı bir arada yürütülüyor. Bu sayede çevre koruma ve halk sağlığının korunmasına katkı sunulmaya devam edilecek.

KUŞADASI BELEDİYESİ EKİPLERİ, CUMHURİYET MAHALLESİ’NDEKİ DAMLACIK DERESİ’NDE RUTİN TEMİZLİK VE YIKAMA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.