Dolar 48,8212 +0,03%
Euro 55,6635 -0,38%
Bist 13.267,02 +0,52%
Altın Gram 6.777,38 -1,34%
EUR/USD 1,1396 -0,50%
Brent Petrol 97,59 +2,28%
--°

Damlacık deresinde rutin temizlikle çevre ve halk sağlığına öncelik verildi

Kuşadası Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Damlacık Deresi'nde düzenli temizlik ve yıkama yaparak çevre ve halk sağlığını korumayı hedefliyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 15:27

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 15:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Damlacık deresinde rutin temizlikle çevre ve halk sağlığına öncelik verildi

Damlacık deresinde rutin temizlik çalışması tamamlandı

Kuşadası genelinde temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre hedefiyle sürdürülen çalışmalar kapsamında, Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi sınırlarındaki Damlacık Deresi'nde rutin temizlik ve yıkama çalışması gerçekleştirdi.

çalışmanın kapsamı:

Çalışma; dere yataklarının ve çevresinin temizlenmesi, biriken atıkların alınması ile yıkama işlemlerini içerdi. Ekipler, düzenli aralıklarla gerçekleştirdikleri bu müdahalelerle dere temizliğini sağlayarak hem görsel kirliliği azaltmayı hem de çevre sağlığını korumayı amaçlıyor. Bu tür uygulamalar, kent içindeki su yollarının bakımı için kritik öneme sahip.

vatandaşa doğrudan etkisi:

Belediye yetkilileri, rutin temizlik faaliyetlerinin günlük yaşamı doğrudan etkilediğini ve hijyen düzeyini yükselttiğini vurguluyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü Amiri Kubilay Turak "Vatandaşlarımızın daha temiz ve hijyenik bir çevrede hayatlarına devam edebilmeleri için Damlacık Deresi’nin rutin yıkama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Kuşadası’nın her noktasında temiz ve sağlıklı bir çevre için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Periyodik temizliklerin sürdürülebilir olması için ekiplerin planlı çalışmaları ve vatandaşların duyarlılığı bir arada yürütülüyor. Bu sayede çevre koruma ve halk sağlığının korunmasına katkı sunulmaya devam edilecek.

KUŞADASI BELEDİYESİ EKİPLERİ, CUMHURİYET MAHALLESİ’NDEKİ DAMLACIK DERESİ’NDE RUTİN TEMİZLİK VE...

KUŞADASI BELEDİYESİ EKİPLERİ, CUMHURİYET MAHALLESİ’NDEKİ DAMLACIK DERESİ’NDE RUTİN TEMİZLİK VE YIKAMA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kuzey Toroslar'da tarih öncesi miras gün yüzüne çıkıyor
images

Köyünden dünyanın sofrasına: Muşlu üretici taze ve kurutulmuş sebze gönderiyor
images

Atakum’da sokak sokak ulaşım dönüşümü
images

Antalya su geleceği için ortak akıl ve ölçü temelli eylem planı oluşturuyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İnebolu'da rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın köyde 11 evi kül etti

Yağış sonrası kayganlaşan yolda otomobil şarampole devrildi

Köyünden dünyanın sofrasına: Muşlu üretici taze ve kurutulmuş sebze gönderiyor

Palandöken'de alevlenen otomobil çevrede paniğe yol açtı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü