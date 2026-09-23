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Düzce'de yavru kedi itfaiye ekiplerini iki aracın motoruna yönlendirdi

Şerefiye Mahallesi otoparkında motor kısmına giren yavru kedi, itfaiyenin kurtardığı araçtan kaçıp başka bir aracın motoruna girince ekipler yeniden seferber oldu.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 15:20

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 15:24

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EDİTÖR: Aslı Han

Düzce'de yavru kedi itfaiye ekiplerini iki aracın motoruna yönlendirdi

Düzce otoparkında yavru kedi momenti

DÜZCE (İHA) – Şerefiye Mahallesi Hürriyet Sokak'ta bulunan bir otoparkta, motor bölümüne giren yavru kedi itfaiye ekiplerini uzun süre uğraştırdı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ilk araçtan küçük kediyi kurtarmayı başardı ancak kedi kısa süre sonra otoparktaki başka bir aracın motoruna girdi.

ilk kurtarma çalışması ve kaçış:

Park halindeki bir aracın motor muhafazasından gelen yavru kedi sesi üzerine vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Ekipler, yapılan uzun süren çalışmanın ardından kediyi motor bölümünden çıkarmayı başardı. Ancak kurtarılan kedi ekiplerin elinden kaçarak otoparkta bulunan başka bir aracın motoruna girdi ve durum yeniden gelişti.

ikinci müdahale ve bekleyiş:

Bu kez ikinci aracın başına geçen itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yavru kediye ulaşmaya çalıştı. Ancak araç sahibinin olay yerinde bulunmaması nedeniyle motor bölümüne müdahale yapılamadı; ekipler kedinin kendi imkanlarıyla çıkmasını bekledi. Uzun süre aracın başında bekleyen ekipler, kedinin çıkmaması ve araç sahibine ulaşılamaması üzerine olay yerinden ayrıldı.

Otoparkta yaşanan bu hareketlilik çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Küçük kedinin motor kısımlarına girmesi, özellikle soğuk havalarda hayvanların sıcaklık arayışıyla benzer yerlere saklanabildiğine dair hatırlatma niteliğinde oldu; sürücüler araçlarını çalıştırmadan önce kontrol etmeye özen gösteriyor.

DÜZCE’NİN ŞEREFİYE MAHALLESİ’NDE MOTOR KISMINA GİREN YAVRU KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİNİ UZUN SÜRE...

DÜZCE’NİN ŞEREFİYE MAHALLESİ’NDE MOTOR KISMINA GİREN YAVRU KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİNİ UZUN SÜRE UĞRAŞTIRDI. BİR ARAÇTAN ÇIKARILAN KEDİ, KISA SÜRE SONRA BAŞKA BİR ARACIN MOTORUNA GİRİNCE EKİPLER İKİNCİ KEZ SEFERBER OLDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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