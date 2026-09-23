Meteorolojiden uyarı: Balkanlar kaynaklı yağışlara karşı tedbir çağrısı

Hava tahmin uzmanından uyarı:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın ülke genelinde etkili olmaya başladığını belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Hangi bölgeler bugün ve yarın etkilenecek:

Tekin, çarşamba günü kuzey iç ve güney kesimlerde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini, İstanbul ve Marmara Bölgesi başta olmak üzere Kastamonu ve Bartın çevrelerinde yarın sabah saatlerine kadar yağışların kuvvetli olacağını söyledi. Ayrıca Hatay'ın batı kesimleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde de gece saatlerine kadar yüksek yağış bekleniyor. Uzman, kuvvetli yağışların yol açabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşım aksamalarına karşı tedbirli olunmasını vurguladı.

Perşembe ve hafta sonu beklentisi:

Perşembe günü yağışlı sistemin doğuya kayacağını bildiren Tekin, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Orta ve Doğu Akdeniz'de yağışların süreceğini aktardı. Özellikle Samsun-Artvin hattı boyunca; Gümüşhane, Amasya, Tokat çevreleri ve Adana'nın kuzey ve doğusu ile Osmaniye'nin batı kesimlerinde yine kuvvetli yağışlar öngörülüyor. Cuma günü yağışlı sistemin yurdu terk edeceği, ancak Orta ve Doğu Karadeniz ile Sivas'ın kuzey kesimlerinde yağışların devam edeceği belirtildi. Hafta sonunda yeni bir sistemin Trakya'dan başlayıp pazar günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz kıyılarına ulaşacağı ifade edildi.

Hava sıcaklıkları açısından Tekin, ülkenin kuzey iç ve batı kesimlerinin mevsim normallerinin altına düşeceğini, diğer yerlerin ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini söyledi.

Üç büyük şehir için kısa vadeli tahmin:

Üç günlük değerlendirmede Ankara için hava durumunun parçalı ve az bulutlu olacağı, yağış beklenmediği; sıcaklıkların perşembe 20, cuma 22, cumartesi 25 derece olacağı belirtildi. İstanbul'da perşembe ve cuma parçalı az bulutlu, cumartesi Avrupa yakası ve Boğaz çevresinde yağış bekleniyor; sıcaklıklar perşembe 20, cuma 22, cumartesi 24 derece olacak. İzmir'de ise hava az bulutlu ve açık geçecek; sıcaklıklar üç gün boyunca 26-27 derece arasında seyredecek.

Tekin, kuvvetli yağış riski olan bölgelerde vatandaşların ve yetkililerin uyarıları takip etmeleri, gerekli tedbirleri almaları ve olası ani sel ile ulaşım aksamalarına karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini yineledi.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA TAHMİN UZMANI FEVZİ BURAK TEKİN, ÜLKE GENELİNDE BEKLENEN KUVVETLİ YAĞIŞLARA KARŞI VATANDAŞLARI DİKKATLİ OLMAYA DAVET ETTİ.