Sarıgöl’de şehit ailesine eğitim camiasından vefa ziyareti

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Şehit Esin İlkokulu Müdürü Mehmet Altıntaş, Şehit Esin Akay Ortaokulu Müdürü Kazım Ceyhan ile öğrenciler, Emcelli Mahallesi’ndeki evinde şehit Esin Akay’ın babaannesi ve anne-babasını ziyaret etti.

ziyaretin detayları:

Ziyarette okul müdürleri ve öğrenciler, şehit anne ve babasının ellerini öperek hayır dualarını aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş tarafından şehit babası Mustafa Akay’a Türk bayrağı takdim edildi. Ardından evin bahçesinde oturularak aileyle sohbet edildi.

aile ve müdürün sözleri:

Şehit babası Mustafa Akay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Oğlumun adı okulda yaşatılıyor ve her yıl ziyaret ediliyor. Bu bize manevi destek oluyor. Müdürlerimizden ve öğrencilerimizden Allah razı olsun' dedi.

Yıldıray Demirtaş ise eğitim camiası olarak şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirterek, 'Eğitim camiası olarak her zaman şehit abilerimizin yanındayız. Ne mutlu ki şehit oğlu için okul yaptırıp adını sonsuza kadar yaşatacak. Bizler de okulumuzu en modern ders araçlarıyla donatarak şehidimizin adını sonsuza kadar yaşatacağız' diye konuştu.

SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YILDIRAY DEMİRTAŞ, OKUL MÜDÜRLERİ VE ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE ŞEHİT ESİN AKAY'IN AİLESİNİ EMCELLİ MAHALLESİ'NDEKİ EVLERİNDE ZİYARET ETTİ. ZİYARETTE ŞEHİT AİLESİNE TÜRK BAYRAĞI TAKDİM EDİLİRKEN, AİLE İLE SOHBET EDİLEREK ŞEHİT ESİN AKAY DUALARLA ANILDI.