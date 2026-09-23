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Safranbolu'da ot yangını ahşap barakayı küle çevirdi, mahalle zarar görmedi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde boş arazide çıkan ot yangını ahşap barakayı tamamen yaktı; itfaiye ekipleri uzun uğraşla yangını evlere sıçramadan söndürdü

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 15:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Safranbolu'da ot yangını ahşap barakayı küle çevirdi, mahalle zarar görmedi

kısa özet:

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 15 Temmuz Mahallesi yakınlarındaki boş arazide çıkan ot yangını çevrede tedirginliğe yol açtı. Alevler kısa sürede yayılarak arazide bulunan bir ahşap barakaya sıçradı ve baraka tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

müdahale ve kontrol altına alma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yoğun çaba sonucu yangını çevredeki yerlere yayılmadan kontrol altına aldı. Ekiplerin müdahalesi sayesinde yangın evlere sıçramadan söndürüldü ve olası daha büyük hasarlar önlendi.

hasar tespiti ve soruşturma:

Yangında baraka tamamen yanarak küle dönerken, olayla ilgili resmi kurumlarca inceleme başlatıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; yetkililer incelemenin ardından açıklama yapacak.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma, yangının çıkış nedenini ve olası sorumlulukları ortaya koymayı amaçlıyor. Bölge sakinleri ve yetkililer, benzer olayların önlenmesi için tedbirlerin önemine işaret etti.

Korkutan ot yangını evlere sıçramadan söndürüldü

Korkutan ot yangını evlere sıçramadan söndürüldü

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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