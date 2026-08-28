Ankara yönüne giden araçta narkotik köpeği 1 kilo 200 gram kokain ele geçirdi

Olayın gelişimi:

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu madde getirileceği yönündeki istihbarat üzerine ekipler harekete geçti. Takibe alınan araç Kahramankazan ilçesinde durduruldu ve araç üzerinde arama yapıldı.

Operasyon ve ele geçirilenler:

Arama sırasında görevlendirilen narkotik köpeğinin müdahalesiyle araçta yapılan kontrolde 1 kilo 200 gram kokain bulundu. Durdurulan araçtaki plakası 34 PPL 284 olan araç ve ele geçirilen uyuşturucu maddenin miktarı ekiplerce kayıt altına alındı.

Gözaltılar ve soruşturma süreci:

Olayla bağlantılı olarak araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği bildirildi.

Operasyonun koordinasyonunu sağlayan birimler ve sahadaki uygulama, İstanbul'dan gelen sevkiyatlara yönelik istihbarat temelli takibin sonuç verdiğini gösterdi. Konuyla ilgili adli süreç ve soruşturma detayları yetkili makamlarca yürütülmeye devam ediyor.

İstanbul’dan Ankara’ya yapılan uyuşturucu sevkiyatında 1 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi