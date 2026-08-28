Spor salonu önünde 'Doğan' diye soran kişi yanlış kişiyi bacağından vurdu

İzmir'de spor salonu önünde silahlı saldırı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir spor salonu önünde yaşanan silahlı saldırı, iş yeri sahibi için gündelik hayatı bir anda kabusa çevirdi. Olay, 26 Ağustos akşamı meydana geldi. Motosikletle gelen kasklı ve kimliği henüz tespit edilemeyen saldırganın 'Doğan sen misin?' diye sormasıyla başlayan olay, hedef alınan kişinin 'Hayır' demesine rağmen ateş edilmesiyle sonuçlandı.

Saldırı anı ve güvenlik kamerası:

Olay sırasında zanlının belinden çıkardığı tabancayı peş peşe ateşlediği, kurşunlardan birinin iş yeri sahibinin bacağına isabet ettiği güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde motosikletle gelen zanlının kısa süre sonra olay yerinden hızla uzaklaştığı, o sırada iş yeri önünde oturanların panikle kaçıştığı görülüyor. Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşların ihbarı ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mağdurun ifadeleri ve sağlık durumu:

Bacağından yaralanan spor salonu sahibi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Mağdur, çektiği videoda kemiğinin kırıldığını belirterek olayın akıl almazlığını dile getirdi. Saldırganı tanımadığını vurgulayan mağdur, 'Doğan sen misin deyip bacağıma sıktı. Şu an kemiğim de kırık. Doğan kim, mevzu ne bilmiyorum' ifadelerini kullandı. Ayrıca mağdur, saldırının ardından sarf ettiği sözlerle dikkat çekti: 'Uzun 9 mm ile atmış bir de, bari 7,65 ile atsaydın.'

Soruşturma ve yapılan işlemler:

Olayın ardından bölgeye intikal eden güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri, saldırganın yakalanması ve olayın aydınlatılması için çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtları soruşturmada önemli delil olarak değerlendiriliyor. Şu aşamada olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililer zanlının kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

Olay, mahalle halkında tedirginlik yaratırken, spor salonu sahibi hem fiziksel hem de psikolojik olarak etkilendiğini belirtti. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için vatandaşları gördükleri şüpheli durumları derhal bildirmeye çağırdı.

İZMİR'İN GAZİEMİR İLÇESİNDE, MOTOSİKLETLİ VE KASKLI BİR ŞAHIS, "DOĞAN SEN MİSİN?" DİYE SORDUĞU SPOR SALONU SAHİBİNİ "HAYIR" CEVABINI ALMASINA RAĞMEN BACAĞINDAN VURDU.