Nazımiye'den huzura: terör gölgesinden festival ve ziyaretgah kentine

Nazımiye'nin dönüşümü

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi, 28 Ağustos 2015 tarihinde PKK'lı bir grubun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlediği roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırının ardından uzun süre güvenlik kaygısı ve kısıtlamalarla anıldı. O gün polislerin anında karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada 2 PKK'lı ölü ele geçirilmiş, 3 polis memuru yaralanmıştı; yaralılardan biri, sevk edildiği Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Çatışmanın yaşandığı gün ve sonuçları:

Saldırının ardından vatandaşların zarar görmemesi amacıyla ilçede kısa süreli sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu olay, Nazımiye'de günlük yaşamı derinden etkiledi; halk uzun süre sosyal ve ekonomik faaliyetleri kısıtlı bir ortamda sürdürmek zorunda kaldı. Güvenlik endişeleri ve taşınan travma, ilçe üzerindeki gölgenin belirgin olmasına neden oldu.

Terörsüz Türkiye süreciyle yeniden hayat:

Aradan geçen yıllarda yürütülen kararlı terörle mücadele faaliyetleri ve Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Nazımiye'de güvenlik ortamı yeniden tesis edildi. Terörün izleri büyük ölçüde silinirken, sosyal ve ekonomik hayat canlandı. Bugün ilçede düzenlenen festivaller, kültürel etkinlikler ve gelişen inanç turizmi öne çıkıyor; özellikle Düzgün Baba Ziyaretgahı bölgeye gelen ziyaretçiler için önemli bir merkez haline geldi.

Yerel tanıkların sözleri:

İlçenin geçirdiği değişime şahit olan Saadet Gürbüz, o dönemleri ve bugün yaşananları şu sözlerle anlattı: 'Çok zor şartlarda yaşadılar. Kimse kalmadı, burada binde biri kalmadı. Herkes gitti, kalanlar da burada kapılarını bile açmıyordu. O kadar zor günler yaşadılar. Ama Allah’a şükür şimdi çok iyi. Hiçbir sıkıntı yok. Bilmiyorum artık insanların elinde, ne diyelim. Ama bizim ilçeyi mahvettiler, ilçe kalmadı. Allah her şeyin hayırlısını bizim gençlere nasip etsin. Eskiden daha iyidir şimdi'

Bugün Nazımiye, geçmişteki kısıtlı ve gergin günlerin ardından daha açık bir sosyal hayat, kültürel etkinlikler ve inanç turizmiyle anılan bir ilçe konumunda. Vatandaşlar, güvenlik ortamının sağlanmasıyla birlikte günlük yaşamlarını huzur içinde sürdürdüklerini belirtiyor.

NAZIMİYE İLÇESİ, ARADAN GEÇEN YILLARDA TERÖRLE MÜCADELENİN ETKİN ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİ, TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİYLE BUGÜN FESTİVALLERİN DÜZENLENDİĞİ, İNANÇ TURİZMİNİN GELİŞTİĞİ VE VATANDAŞLARIN HUZUR İÇİNDE YAŞADIĞI BİR İLÇE HALİNE GELDİ.