Sarıyer'de hastane bahçesinde konteynır üstü saldırısı: polis memuru yaralandı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 24 Ağustos Pazartesi akşamı meydana gelen olayda, bir kişi hastane bahçesindeki atık konteynerinin üstüne çıkarak çevresine taş ve demir parçaları fırlattı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi; müdahale sırasında bir polis memuru yaralandı.

olayın gelişimi:

Olay, 24 Ağustos Pazartesi günü saat 21:30 sıralarında Sarıyer Seyrantepe'de bulunan bir hastanede gerçekleşti. Ekipler olay yerine ulaştığında, Simon Y. adlı yabancı uyruklu şüphelinin konteynırın üzerinde olduğunu ve elindeki demir sopa ile taş ile etrafa malzeme fırlattığını gördü. Polislerin yaklaşmasına rağmen şüpheli saldırıyı sürdürdü; çevredeki kişiler ve görevliler tehlike altında kaldı.

Polis ekipleri konteynırdaki kişiyi indirmek için müdahaleye çalışırken, şüphelinin elindeki demir sopa nedeniyle doğrudan etkisiz hale getirmek ilk anda mümkün olmadı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri de olay yerine geldi ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.

müdahale, yaralanma ve soruşturma:

Polis memurları M.D. (33) ve A.A.K. (25) konteynırın üzerine çıkarak şüpheliyi indirmeye çalıştı. Bu sırada M.D., şüphelinin elindeki demir sopayla başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay esnasında şüpheli kayarak düşmüş ve ardından yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan Simon Y. hakkında, savcılık kayıtlarına göre "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Kasten yaralama" suçları kapsamında soruşturma başlatıldı. İşlemleri tamamlanan şüpheli, savcılık kararıyla serbest bırakıldıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Arnavutköy'deki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma ve işlemler yetkililer tarafından sürdürüyor; polis yaralısının sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama olayla ilgili soruşturma kapsamında takip edilmektedir.

Sarıyer’de hastane bahçesinde demir sopalı saldırı: Polis yaralandı