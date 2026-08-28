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Manavgat'ta emniyet şeridi tartışması servis şoförüne saldırıyla sonuçlandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde emniyet şeridinden geçmek isteyen 3 kişi, izin verilmediğini iddia ederek servis otobüsüne saldırdı; olay bir sürücü tarafından kaydedildi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 10:41

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Manavgat'ta emniyet şeridi tartışması servis şoförüne saldırıyla sonuçlandı

Manavgat'ta emniyet şeridi tartışması servis şoförüne saldırıyla sonuçlandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, D-400 kara yolu Ilıca-Kumköy Kavşağı yakınlarında meydana gelen olayda, emniyet şeridinden geçmek isteyen hafif ticari araçtaki 3 kişi ile servis otobüsü sürücüsü arasında kavga çıktı. Olay anı başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, plaka ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araçta bulunan 1'i kadın olmak üzere 3 kişi, iddiaya göre emniyet şeridinden geçmeye çalıştı. Servis otobüsünün sürücüsünün izin vermemesi üzerine taraflar arasında sözlü tartışma başladı. Kavşakta oluşan ve yüzlerce metre uzunluğunda araç kuyruğu ile birlikte kırmızı ışığın yanması, tartışmayı alevlendirdi.

Kırmızı ışıkta araçtan inen şahıslar, servis otobüsünün şoförünün bulunduğu cama ve kapısına yumrukla vurmaya başladı. Otobüste otel çalışanlarının bulunduğu belirtildi. Hafif ticari araçtaki kadın olduğu iddia edilen kişi ise şoföre hakaret ve tehditlerde bulundu.

tanıklar ve yol kullanıcılarının tepkisi:

Tanıkların anlattığına göre, olay sırasında üçüncü kişi camları yumruklayanlara müdahale ederek şoförü ve kadını engellemeye çalıştı. Olayı kayda alan vatandaş, yaşananların günlük sürücüler için giderek artan bir trafik çilesine işaret ettiğini söyledi. Vatandaşın aktardıkları şöyle:

Bugün arkamdan gelen otobüse emniyet şeridinden yol vermedin diye saldırdı, arabadan inenler. Bu işe bir çözüm lazım. Biz her gün ihtiyaca cevap vermeyen bu yolda bu çileyi çekiyoruz. Otobüse sürterek geçenler, korna basıp küfür edenler, daha neler neler. Yetkililerden acil bir çözüm bulmalarını istiyoruz

Olayla ilgili görüntülerde yaşanan gerginliğin ve saldırının net şekilde göründüğü, ancak hafif ticari aracın plaka ve sürücüsünün henüz tespit edilmediği ifade edildi. Olayın ardından herhangi bir adli işlem veya resmi açıklama haberde yer almamıştır.

MANAVGAT İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇTAN İNEN 1&#039;İ KADIN 3 KİŞİ, KENDİLERİNİN...

MANAVGAT İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇTAN İNEN 1'İ KADIN 3 KİŞİ, KENDİLERİNİN EMNİYET ŞERİDİNDEN GEÇMESİNE İZİN VERMEDİĞİ GEREKÇESİYLE SERVİS OTOBÜSÜNE SALDIRDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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