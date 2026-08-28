Başkan Uysal'dan sünnet çocuklarına okul çantası ve şölen daveti

Muratpaşa'da sünnet şöleni öncesi başkan ziyareti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 12’ncisi düzenlenecek Geleneksel Sünnet Şöleni kapsamında sünnet olan çocukları merkezde ziyaret etti. Ziyarette çocuklarla ve aileleriyle sohbet eden Uysal, etkinliğin belediye geleneği olarak sürdürüldüğünü vurguladı.

ziyaret ve armağanlar:

Sünnet işlemleri kapsamında yaşları 5 ile 12 arasında değişen toplam 121 çocuk sünnet oldu. Başkan Uysal, aileleri tek tek selamlayıp çocuklara okul çantası hediye etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Uysal, çocukların bu özel günlerinde yanlarında olmanın önemine dikkat çekti ve mutluluklarını paylaşmanın kendileri için değerli olduğunu söyledi.

şölen programı:

Belediyenin duyurusuna göre 12'nci Geleneksel Sünnet Şöleni, 28 Ağustos günü saat 19.00'da Yenigün Mahallesi Şehitler Parkı'nda gerçekleştirilecek. Programda sanatçı Murat Balaban konser verecek; gece boyunca oyunlar, çeşitli aktiviteler ve sürprizler çocukları bekliyor. Uysal, şölen davetini yineleyerek tüm Muratpaşalıları etkinliğe davet etti.

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANI ÜMİT UYSAL, BU YIL 12’NCİSİ DÜZENLENECEK GELENEKSEL SÜNNET ŞÖLENİ KAPSAMINDA SÜNNET OLAN ÇOCUKLARI ZİYARET EDEREK, ÇOCUKLARA VE AİLELERİNE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ.