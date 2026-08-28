Erdemli'de trafikte taşlı tartışma sonrası sürücüye 180 bin lira ceza

Olayın detayları:

Mersin'in Erdemli ilçesinde, ilçe merkezinden geçen Mersin-Antalya D-400 Karayolu'nun Mersin istikametinde seyir halindeki tır ile önündeki otomobil arasında meydana gelen kaza sonrası başlayan tartışma idari yaptırımla sonuçlandı.

Trafikte yaşananlar:

İddialara göre tır, önünde gitmekte olan otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın ardından otomobil sürücüsü aracından inerek önce tır sürücüsüne tepki gösterdi; daha sonra tırın sürücü tarafındaki camı yerden aldığı kaldırım taşıyla kırdı. Camın kırılmasıyla panikleyen tır şoförü, aracını kullanarak otomobile çarpmak suretiyle yolu açtı ve olay yerinden uzaklaştı. Olay anına ilişkin görüntüler çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İdari işlemler ve soruşturma:

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri olay yerinde ve çevredeki kamera kayıtlarında inceleme yaptı. Yapılan tespitler sonrası otomobil sürücüsü H.E.E.'ye 180 bin lira idari para cezası uygulandı, sürücünün ehliyetine el konuldu ve aracına 60 gün süreyle trafikten men kararı verildi. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu, konuyla ilgili adli sürecin ise devam ettiği bildirildi.

Olay, trafik güvenliği ve sürücü davranışlarının sonuçları üzerine yerel ölçekte tartışma yarattı; soruşturmanın sonucuna göre hem idari hem adli sorumlulukların netleşmesi bekleniyor.

CAMIN KIRILMASIYLA BİRLİKTE PANİĞE KAPILAN TIR ŞOFÖRÜ ARACIYLA OTOMOBİLE ÇARPARAK YOLU AÇIP OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI (ARŞİV)