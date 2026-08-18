Ankara'da 67 yunus polisi göreve uğurlandı

Başkentte tören ve uğurlama

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Motosikletli Polis Timleri amirliğinin göreve uğurlama ve mezuniyet töreninde 62 erkek ve 5 kadın olmak üzere toplam 67 polis yunus ekiplerine katıldı. Törene, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ile emniyet mensupları katıldı.

Vali Canbolat'ın değerlendirmesi:

Programda konuşan Vali Canbolat, emniyet teşkilatının devletin vatandaşa en yakın kurumlarından biri olduğuna dikkat çekerek, "Emniyet teşkilatımız; devletimizin vatandaşa en yakın olduğu kurumlardan biridir. Gece gündüz demeden görev yapan, gerektiğinde kendi canını ortaya koyarak vatandaşımızın can ve mal güvenliğini koruyan polislerimiz, milletimizin huzuru için büyük bir sorumluluk taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Canbolat, Ankara gibi büyük bir şehirde yunus ekiplerinin rolüne vurgu yaparak, "435 personeliyle, şehrimizin huzur ve güvenliğine önemli katkı sunan, yunus ekiplerimiz bu yapıyı daha da güçlendirmektedir. Bugün 62 erkek ve 5 kadın olmak üzere toplam 67 yeni arkadaşımız daha yunus ekibine katılıyor. Beş hafta süren temel eğitimlerini başarıyla tamamlayan arkadaşlarımızın, edindikleri bilgi ve tecrübeyi sahadaki görevlerine en iyi şekilde yansıtacaklarına inanıyorum." dedi.

Emniyet müdürünün mesajı ve beklentiler:

Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ise mezuniyeti tebrik ederek motosikletli timlerin eğitimine ve sahadaki etkinliğin artırılmasına önem verdiklerini belirtti. Yüksek, "Bugün de yoğun ve zorlu bir eğitim sürecini başarıyla tamamlayan yeni yunuslarımızı başkentimizin cadde ve sokaklarında görev yapmak üzere uğurlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Motosikletli polis timlerimiz halkımızın yakından tanıdığı adıyla yunuslarımız, emniyet teşkilatımızın sahadaki en dinamik unsurlarından biridir" dedi.

Canbolat, yunus ekiplerinden beklentileri şu sözlerle açıkladı: "Sahadaki hareket kabiliyetiniz, olaylara hızlı müdahaleniz ve vatandaşlarımıza doğrudan temaslarınız nedeniyle aynı zamanda teşkilatımızın en görünür unsurlarından biridir. Bu nedenle yunuslardan beklentilerimiz; süratli olacaksınız ama tedbiri elden bırakmayacaksınız. Kararlı olacaksınız ama hukuktan asla ayrılmayacaksınız. Güçlü olacaksınız ama vatandaşlarımıza karşı daima anlayışlı ve ölçülü davranacaksınız. Çünkü üzerinizde taşıdığınız üniforma milletimizin devletimize duyduğu güvenin en önemli sembollerinden biridir. Ankara; nüfusu, trafik yoğunluğu ve taşıdığı başkent sorumluluğuyla polislik hizmetlerinin büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmesi gereken bir şehirdir. Başkentimizin hangi noktasında görev yaparsanız yapın vatandaşınız sizi gördüğünde kendini daha güvende hissetmeli. Suç işlemeyi düşünenler ise karşılarında kararlı bir devlet iradesi olduğunu bilmelidir."

Vali Canbolat ayrıca polislere, görev esnasında can güvenliğini ön planda tutmaları uyarısında bulunarak, "Bir anlık dikkatsizliğin telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceğini unutmayın. Aldığınız eğitimi sahada disiplinle uygulayın. Ekip arkadaşlarınızı gözetin ve hiçbir görevi gereksiz risk alarak yerine getirmeye çalışmayın" şeklinde konuştu ve temel eğitim kursunu tamamlayanları tebrik etti.

Gösteri ve saha vurgusu

Törenin sonunda Motosikletli Polis Ekipleri tarafından bir gösteri gerçekleştirildi. Yetkililer, yunus ekiplerinin hızlı hareket kabiliyeti ve kısa sürede müdahale edebilme özelliklerinin kent güvenliğinde belirleyici olduğuna dikkat çekti ve yeni görevlendirilen personelin sahada öğrendiklerini uygulayarak başkentteki güvenlik hizmetlerine katkı sağlayacağı vurgulandı.

ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN MOTOSİKLETLİ POLİS TİMLERİ'NİN MEZUNİYET TÖRENİ DÜZENLENDİ.