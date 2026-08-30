Ankara'da diplomasi buluşması: Fidan ile Nemruş bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Libya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Vekili Salahattin Nemruş ile bir araya geldi ve görüşme gerçekleştirdi.