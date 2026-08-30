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Şırnak'tan birlik çağrısı: terörsüz bir gelecek için kardeşlik korunacak

Arslan Tatar, Şırnak'tan terörsüz, huzurlu bir Türkiye hedefini vurgulayarak kardeşliğe sahip çıkılması ve provokasyonlara karşı uyarıda bulundu.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 15:53

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EDİTÖR: Caner Şahin

Şırnak'tan birlik çağrısı: terörsüz bir gelecek için kardeşlik korunacak

Şırnak'tan birlik ve huzur çağrısı:

AK Parti Şırnak Milletvekili ve Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Arslan Tatar, Türkiye'nin terörden arındığı, huzurun ve kardeşliğin güçlendiği bir geleceğe ilerlediğini belirtti. Tatar yaptığı açıklamada, sürecin toplumun ortak meselesi olduğunu vurgulayarak herkesin üzerine düşen sorumluluğu hatırlattı.

Bölgede yaşananlar ve etkileri:

Tatar, Şırnak başta olmak üzere Cizre, Silopi, İdil, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde terörün vatandaşlar üzerinde ağır bedeller bıraktığını, gençlerin yıllarının çalındığını ve yatırımların, üretimin geciktiğini ifade etti. Tatar, toplumun ortak arzusu olarak terörün sona erdiği; annelerin evlat acısı çekmediği, gençlerin geleceğe umutla baktığı bir Türkiye hedefine dikkat çekti.

Çocukların korku ve çatışma yerine eğitim, üretim ve istihdamla anılmasını isteyen Tatar, şehitlerin hatırası ve gazilerin fedakârlığının kendileri için daima kıymetli olduğunu belirtti. Bu mirasın korunmasının ortak sorumluluk olduğunu sözlerine ekledi.

Siyasi aktörlere ve topluma provokasyon uyarısı:

Tatar, sürecin yalnızca bir siyasi parti veya ittifakın değil, 86 milyonun meselesi olduğunu ifade etti. Bölgedeki siyasi aktörler, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve basın mensuplarına çağrı yapan Tatar; kullanılan her sözün sorumluluğunun taşınması gerektiğini, münferit olayların bir şehre, topluma veya kimliğe mal edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Tatar, 'Bir provokasyonun, kontrolsüz bir sözün veya münferit bir hadisenin yıllardır büyük emeklerle oluşturulan toplumsal zemine zarar vermesine hep birlikte engel olalım' dedi ve kimsenin milletin hassasiyetlerini siyasi hesaplarının malzemesi hâline getirmemesi gerektiğini belirtti.

Tatar ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye süreçteki tutumları nedeniyle teşekkür etti; TBMM'de düzenlemelere destek veren milletvekillerine ayrıca müteşekkir olduklarını söyledi.

Konuşmasını, sürecin kazananının herhangi bir parti değil, Türkiye ve çocuklar olacağı vurgusuyla bitiren Tatar, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: 'Kardeşliğimizi bozdurmayacağız. Birliğimize gölge düşürmeyeceğiz. Provokasyonlara fırsat vermeyeceğiz. Terörsüz Türkiye hedefinden geri adım atmayacağız.'

AK PARTİ ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ VE GENEL MERKEZ EKONOMİ İŞLERİ BAŞKAN YARDIMCISI ARSLAN TATAR

AK PARTİ ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ VE GENEL MERKEZ EKONOMİ İŞLERİ BAŞKAN YARDIMCISI ARSLAN TATAR

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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