Girne açıklarında deniz ve hava müdahalesiyle kurtarma çalışmaları yoğunlaşıyor

olayın gelişimi:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında katamaran tipi yolcu gemisinin batması sonucu başlatılan kurtarma çalışmaları sürüyor. Kıyıdan yaklaşık 2,5 kilometre açıkta alabora olan gemide bulunan 267 kişiye ulaşmak için deniz ve hava unsurları seferber edildi.

Olay bölgesine yönlendirilen ekipler arasında Sahil Güvenlik, çok sayıda ticari ve özel tekne ile havadan müdahale sağlayan helikopter ekipleri bulunuyor. Arama-kurtarma faaliyetleri hâlen devam ediyor ve çalışmaların yoğunluğu bölgedeki koşullara göre ayarlanıyor.

sahil güvenlik ve hava müdahalesi:

Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede deniz yüzeyinde sürat tekneleri ve daha büyük tahliye botlarıyla arama yaparken, iki helikopter de havadan tarama ve nakil desteği sağlıyor. Ekipler koordineli olarak hem gemide bulunanlara ulaşmayı hem de çevredeki denizde güvenliği sağlamayı önceliyor.

Yerel kaynaklar, arama-kurtarma faaliyetlerini desteklemek için limandan çok sayıda teknenin görevlendirildiğini bildiriyor. Ekiplerin karşılaştığı deniz ve hava koşulları kurtarma hızını etkileyebilir; çalışmaların güvenli şekilde yürütülmesine öncelik veriliyor.

sağlık hazırlıkları ve acil müdahale:

Olay sonrası KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, limanda ve hastanelerde gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığı belirtildi. Bakanlık açıklamasında, devlet ve özel hastanelerde her türlü tedbirin alındığı ve ihtiyaç halinde hızlı müdahaleyi sağlamak amacıyla maksimum düzeyde insan kaynağı göreve çağrıldığı bildirildi.

Yerel kaynaklar ayrıca bölgeye sevk edilen çok sayıda ambulansın içinde 15 ambulansın limandan ayrıldığı bilgisini paylaştı. Ambulansların, yolcu veya mürettebattan herhangi bir kişiyi taşıyıp taşımadığı henüz doğrulanmadı; sağlık ekipleri limanda ve hastanelerde beklemeye devam ediyor.

Kurtarma operasyonu ve sağlık müdahaleleri eş zamanlı yürütülüyor; yetkililer olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve etkilenenlere hızla yardım ulaştırılması için çalışmaların sürdüğünü vurguluyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında batan katamaran tipi yolcu gemisindeki 267 kişiyi kurtarma çalışmaları, 2 helikopter, Sahil Güvenlik ekipleri ve çok sayıda teknenin katılımıyla sürüyor.