Uşak'ta sokak sokak yenilik: altyapı ve parke çalışmaları hızlandı

Uşak Belediyesi kent genelinde çalışmaları yoğunlaştırdı

Uşak Belediyesi ekipleri, kent içi ulaşım ve altyapı konforunu artırmak için aralıksız çalışıyor. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri farklı bölgelerde eş zamanlı müdahaleler gerçekleştiriyor.

Altyapı çalışması:

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi 5. Ersöz Sokak'ta altyapı çalışması yürüttü. Ekiplerin bölgede altyapının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Üstyapı düzenlemesi:

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise 1. Lale Sokak'ta kilit parke taşlarını yeniledi. Çalışmayla sokaktaki ulaşımın daha konforlu hale getirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

UŞAK BELEDİYESİ EKİPLERİNCE, KENT GENELİNDEKİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.