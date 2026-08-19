Uşak belediyesinin filoya yeni katkısı: TBB'den hibe araç

Hibe teslimatı:
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından yürütülen TBB Araç Hibe Programı kapsamında Uşak Belediyesine bir hizmet aracı hibe edildi.
Kullanım amacı:
Uşak Belediyesinden yapılan açıklamada, hibe edilen aracın belediye hizmetlerinde kullanılacağı belirtildi. Açıklamada, vatandaşlara daha etkin hizmet sunabilmek amacıyla araç filosunun geliştirilmeye devam edildiği vurgulandı.
Belediyenin paylaşımı:
Uşak Belediyesi resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, TBB Araç Hibe Programı kapsamında şehre kazandırılan hizmet aracının hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ TARAFINDAN UŞAK BELEDİYESİNE HİZMET ARACI HİBE EDİLDİ
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