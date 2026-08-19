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Cankurtaran tüneli'nde arkadan çarpma: baba ve oğlu yaralandı

Hopa yönündeki Cankurtaran Tüneli'nde Fiat Doblo aracın kamyona arkadan çarpması sonucu sürücü İbrahim Yavuz ve oğlu Alp yaralandı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 16:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Cankurtaran tüneli'nde arkadan çarpma: baba ve oğlu yaralandı

Cankurtaran tüneli'nde kaza

Artvin'in Hopa ilçesindeki Cankurtaran Tüneli'nin Hopa istikametinde gerçekleşen kazada, bir hafif ticari aracın arkadan çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Kaza ayrıntıları:

Tünel içinde seyreden 53 ACE 213 plakalı Fiat Doblo, önünde ilerleyen 08 ABD 157 plakalı kamyona arkadan çarptı. Araçtaki sürücü İbrahim Yavuz (43) ile oğlu Alp Yavuz (17) yaralanırken, hafif ticari aracın ön kısmında büyük çapta hasar oluştu.

Müdahale ve trafik düzeni:

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine sağlık, jandarma, AFAD, Hopa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve HOPAK (Hopa Arama Kurtarma) ekipleri sevk edildi. Ekipler araç içerisinden yaralıları çıkarıp olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; ardından yaralılar ambulanslarla Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle tünelde güvenlik önlemleri uygulanıp trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ARTVİN’İN HOPA İLÇESİNDEKİ CANKURTARAN TÜNELİ’NDE HAFİF TİCARİ ARACIN KAMYONA ARKADAN ÇARPMASI...

ARTVİN’İN HOPA İLÇESİNDEKİ CANKURTARAN TÜNELİ’NDE HAFİF TİCARİ ARACIN KAMYONA ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA BABA VE OĞLU YARALANDI. KAZADA HAFİF TİCARİ ARAÇTA BÜYÜK ÇAPTA HASAR OLUŞTU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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