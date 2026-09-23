Devletin kararlılığı: Destici terörün kökünü kazıyacak

BBP genel merkezinde basın toplantısı:

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki sözlerini takdir ettiğini belirtti ve Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan saldırıyı kınadı.

Erdoğan'ın BM mesajına destek:

Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ve Filistin için yaptığı tanınma çağrılarını, İsrail'in saldırganlığına ilişkin eleştirilerini ve "Dünya 5'ten büyüktür" vurgusunu önemsediklerini söyledi. Destici, Erdoğan'ın BM'de dile getirdiği tezlerin dünya gündemindeki adaletsizlikleri görünür kıldığını ve uluslararası aktörleri daha aktif davranmaya davet ettiğini ifade etti.

Turgutlu saldırısı ve eğitim camiasına başsağlığı:

Basın toplantısında Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki olay da ele alındı. Destici, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 15 yaşındaki bir öğrencinin silahlı saldırı düzenlediğini, bu saldırıda 8 öğrencinin yaralandığını (3'ü ağır) hatırlattı ve eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Terörle mücadelede devlet vurgusu:

Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin konuşmasında Destici, terörle mücadelenin sadece sahada operasyonlarla sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti. Destici, "Terörsüz Türkiye hedefinin gerçek karşılığı; silahın susmasıyla birlikte silahlı kapasitenin, finansın, insan kaynağının, lojistiğin ve yeniden yapılanma imkanının da ortadan kalkmasıdır" dedi ve devletin kararlılığı ile hukukun üstünlüğünün eş zamanlı olması gerektiğinin altını çizdi.

Konuşmasının sonunda Destici, terörün ortadan kaldırılmasında belirleyicinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu vurguladı ve "Devletimiz geçmişte olduğu gibi yarın da terörün kökünü kazıyacak, devleti ve milleti ebediyen bu beladan kurtaracaktır" şeklinde açıklamada bulundu.

Toplantıda öne çıkan mesajlar, ulusal güvenlik, eğitim güvenliği ve uluslararası diplomasi konularındaki duruşu bir arada gösterdi; Destici, hem iç güvenlik hem de dış politikadaki yaklaşımların önemine dikkat çekti.

BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ, PARTİSİNİN GENEL MERKEZİNDE DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISINDA GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU.