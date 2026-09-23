Siirt havalimanı modernizasyonuyla bölgenin ulaşımına yeni soluk getirdi

Siirt havalimanı açılışı ve bakanın mesajı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yenileme çalışmaları tamamlanan Siirt Havalimanı'nın resmi açılışını gerçekleştirdi. Tören konuşmasında Siirt'in Anadolu ile Mezopotamya'nın kesiştiği kadim bir coğrafya olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, 23 Eylül'de Tillo'da gerçekleşen güneş hadisesine atıf yaparak kente verilen önemi vurguladı. Bakan, yapılan çalışmaları özetlerken Siirt’i yeniden gökyüzüyle buluşturduklarını ifade etti.

yenileme kapsamı ve kapasite artışı:

Yapılan yenilemelerle terminalin kullanım alanı 1.062 metrekareden 3.135 metrekareye çıkarıldı. Giden yolcu salonu 539 m²den 1.570 m²'ye, gelen yolcu salonu 195 m²'den 640 m²'ye ve VIP alanı 43 m²'den 310 m²'ye yükseltildi. İdari alanlar da 285 m²'den 615 m²'ye ulaştırıldı.

Bu fiziksel genişleme ve düzenlemeler sayesinde Siirt Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesi 100 binden 250 bine çıkarıldı. Bakan Uraloğlu, yenilenen yapılarla havalimanının daha ferah, düzenli, konforlu ve güvenli bir ulaşım altyapısına kavuştuğunu söyledi.

güvenlik ve işletme düzenlemeleri:

Havalimanı çevresinde güvenliğin güçlendirilmesine yönelik olarak 7.800 metre uzunluğunda çevre güvenlik yolu ve duvarı projelendirildi. Yenileme çalışmaları nedeniyle kısa süreliğine uçuş trafiğine kapatılan havalimanı, Bakan Uraloğlu'nun sözleriyle 12 Eylül'de yeniden uçuşlara açıldı.

demiryolu projesi ve bölgesel erişim:

Bakan Uraloğlu, Siirt’in demiryolu altyapısına yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirtti. 34 kilometre uzunluğundaki Siirt-Kurtalan Demiryolu Projesi ile mevcut hattın Kurtalan'dan Siirt'e uzatılacağı, proje tamamlandığında Siirt il merkezinin ilk kez doğrudan ulusal demiryolu ağına bağlanacağı ifade edildi. Proje sayesinde Siirt Havalimanı ve Siirt Üniversitesi de demiryolu erişimine kavuşacak; hattın yolcu ve yük taşımacılığında yeni kapasite oluşturması ve bölgenin ekonomik-sosyal hayatına katkı sağlaması bekleniyor.

24 yılda yapılan yatırımlar ve yol projeleri:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, 2002 yılından bu yana Siirt'in ulaşım ve haberleşme altyapısına 62,5 milyar lira'nın üzerinde yatırım yapıldığını bildirdi. Kentte bölünmüş yol uzunluğu 2002'deki 7 kilometre'den günümüzde 138 kilometre'ye çıkarıldı. Tamamlanan projeler arasında Siirt Çevre Yolu, Siirt Şehir Geçişi, Siirt-Kurtalan Yolu, Siirt Havalimanı Bağlantı Yolu, Kozluk-Baykan Yolu, Batman-Beşiri-Kurtalan Yolu, Siirt-Tillo Yolu ve Küçüksu-Pervari Yolu gibi hatlar yer aldı.

Siirt-Eruh Yolu kapsamında Zarova ve Botan köprüleri hizmete açıldı. Botan Çayı üzerinde inşa edilen Beğendik Köprüsü ise Pervari'yi Bitlis ve Van'a bağladı; bakanlığın verdiği rakama göre Beğendik Köprüsü'nden açıldığı günden bu yana yaklaşık 2 milyon araç geçerken, araç geçiş sayısı 1 milyon 981 bine ulaştı.

Konuşmasının sonunda Bakan Uraloğlu, yenilenen havalimanının yapımında emeği geçen yüklenici firmalara, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) çalışanlarına ve tüm ilgililere teşekkür ederek, tesisin Siirt ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, SİİRT HAVALİMANININ RESMİ AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU