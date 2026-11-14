ankara'da uyuşturucu geliri iddiasıyla yürütülen operasyonda 1 milyar 550 milyon lira değerinde malvarlığına el konuldu

Operasyonun kapsamı ve yürütülüşü

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına dayanılarak kapsamlı finansal araştırmalar yapıldı. Yapılan saha çalışmaları ve banka incelemeleri sonucunda, kamuoyunda 'Çobanlar Grubu' olarak bilinen yapılanma içinde yer aldıkları değerlendirilen şüphelilerin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen gelirleri çeşitli ticari işlemler, şirket faaliyetleri ve malvarlığı edinimleri aracılığıyla akladıklarına ilişkin tespitlere ulaşıldı.

Mali tespitler ve el konulan varlıkların dağılımı:

Soruşturma kapsamında banka hesapları ve malvarlıkları üzerinde yapılan incelemede toplamda 1 milyar 550 milyon lira değerinde varlık tespit edilerek el konuldu. Bu tespitler arasında öne çıkan kalemler şunlar olarak kaydedildi: 18 araç için 250 milyon lira, 12 gayrimenkul için 300 milyon lira, 4 eğlence merkezi için 320 milyon lira, 1 otel için 660 milyon lira ve 1 ofis için 20 milyon lira.

Ayrıca, şüphelilerle bağlantılı şirketler ve bu şirketlere bağlı otel ile eğlence merkezlerinin toplam işlem hacminin 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 lira 25 kuruş olduğu; bu rakamın yaklaşık olarak 10,3 milyar lira seviyesinde bulunduğu belirtildi.

Aramalar, elkoymalar ve ele geçen değerli eşyalar:

Soruşturma kapsamında 7 şüpheliye ait 6 ikamet ve 6 iş yeri olmak üzere toplam 12 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda nakit, kıymetli evrak ve ziynet eşyası ele geçirildi. Tespit edilen ve muhafaza altına alınanler arasında 12 milyon 726 bin 835 lira nakit para, 79 milyon 320 bin lira değerinde 316 adet senet, 2 kilo 130 gram altın, 317 adet çeyrek altın, 9 adet tam altın, 8 adet bilezik, 3 adet gremse altın, 38 bin 320 dolar, 3 bin 790 avro ve 10 adet lüks saat yer aldı.

El konulan kıymetlerin ve banka kayıtlarının detaylı incelenmesiyle mali akışların izlenmesine devam ediliyor; ele geçirilen senet ve nakit meblağların kaynağına ilişkin finansal analizlerin soruşturmayı derinleştirmede anahtar olduğu vurgulanıyor.

Gözaltılar ve soruşturmanın güncel durumu:

Operasyonun ilk aşamasında belirlenen 7 şüpheliden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı. İlerleyen süreçte 4 şüphelinin daha yakalanmasıyla toplam gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Hâlihazırda firari olan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Savcılık ve emniyet birimleri soruşturmanın devam ettiği, delillerin doğrulanması ve bağlantılı şirketlerin mali kayıtlarının ayrıntılı incelenmesiyle adli süreçlerin ilerletileceği bilgisini paylaştı. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, mali soruşturma ekipleri ve emniyetin koordineli çalışmasıyla analiz edilmeye devam edilecek.

Ankara’da suç gelirlerinin aklanmasına yönelik narkotik operasyonu: 1 milyar 550 milyon lira değerinde malvarlığına el konuldu