Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

çeşitliliğin üstlendiği dijital sorumluluk:

Türk Telekom, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler COP31’de Master Partner ve “Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji” destekçisi olarak organizasyonun teknoloji altyapısını uçtan uca üstleniyor. Şirket, zirve alanındaki ulusal ve uluslararası katılımcıların iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı bir dijital ağ kurdu.

Şirketin açıklamasına göre, zirveye ayrılan yaklaşık 1,1 milyon metrekarelik alanda farklı güzergâhlardan yeni fiber optik bağlantılar tesis edildi. Bu kapsamda 1,3 milyon metre fiber optik kablo kullanılarak alan dünyaya saniyede 400 gigabit kapasiteyle bağlandı. Altyapı; veri merkezi, network operasyon merkezi ve siber güvenlik operasyon merkezlerini içeren bütüncül bir sistemle destekleniyor.

teknik altyapı ve erişilebilirlik:

Zirve sahasında 1.800 kablosuz erişim noktası kuruldu ve 5G teknolojisini kapsayan mobil iletişim altyapısını güçlendirmek amacıyla yeni baz istasyonları devreye alındı. Farklı yönlerden beslenen fiber bağlantılara sahip santraller ve ihtiyaç hâlinde kapasite artışına olanak tanıyan yedekli sistemler, organizasyon boyunca yüksek kapasiteli ve kesintisiz iletişim sunmayı hedefliyor.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, şirketin teknolojiyi Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal gelişimine yön veren stratejik bir güç olarak gördüğünü vurgulayarak, şirketin 58 milyondan fazla müşteriye hizmet verdiğini, 592 bin kilometreyi aşan fiber ağıyla yaklaşık 35 milyon haneyi kapsadığını hatırlattı. Şahin, zirveye ilişkin olarak "Dünya Antalya’da konuşurken o konuşmayı taşıyan hat Türk Telekom hattı olacak" ifadelerini kullandı.

sürdürülebilirliği stratejinin merkezine koyma:

Türk Telekom, "Yarına Sözümüz Var" anlayışıyla dijital dönüşüm ile yeşil dönüşümü birlikte ele alıyor. Şirket, yenilenebilir enerji yatırımları, enerji verimliliği çalışmaları ve akıllı şehir projeleri gibi uygulamalarla kaynak verimliliğini artırmayı amaçlıyor. Bu yaklaşım, COP31 dijital altyapısının kurulmasında da sürdürülebilirlik odağının korunduğunu gösteriyor.

Enerji yatırımları kapsamında şirketin ilk güneş enerjisi santralinin ilk etabı Sivas’ta devreye alındı; Şahin’in verdiği bilgiye göre bu santral 2025 sonunda şirketin elektrik ihtiyacının yaklaşık %15’ini karşılıyor. Malatya (Darende) ve Ağrı projeleriyle birlikte yenilenebilir enerji kapasitesinin toplam 530 MWp kurulu güce ulaşması ve tüketilen elektriğin yaklaşık %65’inin güneşten karşılanması hedefleniyor.

Şirket, baz istasyonlarında yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırma, çatı GES uygulamalarını genişletme, GES karavan hibrit enerji sistemleri, yeni nesil soğutma teknolojileri ve İç Anadolu’nun jeotermal kaynaklarından yararlanma gibi çözümlerle enerji verimliliğini artırıyor.

sürdürülebilir finansman ve iklim hedefleri:

Türk Telekom, yeşil dönüşüm hedeflerini uluslararası sermaye piyasalarından sağladığı sürdürülebilir finansmanla destekliyor. Şirket 2024’te 500 milyon dolar sürdürülebilir eurobond, 2025’te 600 milyon dolar yeşil eurobond ihracı gerçekleştirerek toplam sürdürülebilir finansman tutarını 1,1 milyar dolara taşıdı.

Çevresel performansa ilişkin olarak şirket, 2025’te Kapsam 1 ve 2 piyasa bazlı emisyonlarını 2020 baz yılına göre %35 azaltma başarısını bildirdi ve 2050 net sıfır emisyon hedefine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Türk Telekom, CDP 2025 İklim Değişikliği Programı’nda A notunu korurken, Su Güvenliği Programı’ndaki ilk raporlamasında A- notu aldı ve BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’nde yer alıyor.

Türk Telekom’un COP31’de üstlendiği dijital altyapı sorumluluğu, şirketin teknoloji alanındaki yetkinliğini uluslararası ölçekte sergilerken, sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarının ve finansal stratejisinin de bir yansımasını oluşturuyor. Şirket, dijital teknolojilerle şehirlerin ve üretim süreçlerinin daha verimli, güvenli ve çevre dostu hale gelmesine katkı sunmayı sürdürecek.

TÜRK TELEKOM CEO’SU EBUBEKİR ŞAHİN