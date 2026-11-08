U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

son hafta zaferiyle namağlup liderlik
Kayseri Kadın Futbol Kulübü U15 takımı, U15 Kızlar Gelişim Ligi 21. Grup'ta erteleme maçında Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü'nü deplasmanda 9-1 yenerek grubunu namağlup tamamladı ve Play-Off'a kalma hakkı elde etti.
gollerin dağılımı:
Maçta Kayseri Kadın FK'de Esra Ertaş dört golle öne çıktı; Elif Ceyhan ve Aysima Deveci ikişer gol kaydederken, bir diğer golü Rabia Aktaş attı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar son haftada farklı bir galibiyet almış oldu.
sezon performansı ve play-off eşleşmesi:
Takım, grupta oynadığı 10 maçın tamamını kazanarak 30 puan topladı. Rakip filelere 95 gol attı, kalesinde ise sadece 6 gol gördü. Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Play-Off turunda Galataspor ile eşleşti.
U15 KIZLAR GELİŞİM LİGİ EKİPLERİNDEN KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ, GRUBUNU NAMAĞLUP TAMAMLADI.
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