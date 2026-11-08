Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Bursa ve Afrika arasında yeni iş ve yatırım bağlantıları

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde düzenlenen buluşma, Afrika’nın 7 ülkesinden gelen heyet ile Bursalı firmaların doğrudan temas kurmasına imkan verdi. Etkinlikte tarım, gıda, makine, enerji ve inşaat başta olmak üzere çok sayıda sektörde ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi ve yeni ortaklık arayışları masaya yatırıldı.

etkinliğin kapsamı:

Programa Togo, Benin, Mali, Senegal, Kamerun, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Madagaskar’dan gelen temsilciler katıldı. BTSO’dan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Güler ile Yönetim Kurulu Üyeleri Elif Özhan, Murat Çağlar ve Zeki Eker etkinlikte yer aldı. Ayrıca Agroconnect Başkanı Zeki Güvercin de toplantıda hazır bulundu. Heyet; tarım makineleri ve ekipmanları, sulama sistemleri, tohum, gübre, gıda işleme ve paketleme, soğuk zincir, hayvancılık, enerji, inşaat, sağlık ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren firma ile kurum temsilcilerinden oluştu.

bursa için öne çıkan fırsatlar:

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Elif Özhan toplantıda Türkiye ile Afrika arasındaki ekonomik ilişkilerin son yıllarda hızla geliştiğini vurguladı ve bu iş birliğinin daha da ileri taşınması için Bursa’nın hazır olduğunu belirtti. Özhan, Türkiye-Afrika ticaret hacminin 2000’de 5 milyar dolar seviyesinden bugün 40 milyar dolara yaklaştığını; Türk firmalarının Afrika’da üstlendiği projelerin toplam değerinin ise 100 milyar doları aştığını hatırlattı. Özhan, Bursa’nın yıllık 20 milyar dolarlık ihracatı, güçlü üretim altyapısı ve gelişmiş tedarik zinciriyle bölgedeki yatırım ve teknoloji ihtiyaçlarına katkı sunabileceğini ifade etti ve BTSO’nun 60 bini aşkın üyesinin yeni pazarlara erişimini destekleyeceğini belirtti.

afrika’nın üretim hedefleri ve iş birlikleri:

Agroconnect Başkanı Zeki Güvercin ise Afrika ülkelerinin genç nüfusu ve tarımsal potansiyelinin yanı sıra sanayi altyapısındaki gelişimin ortak üretim, teknoloji transferi ve doğrudan yatırım alanlarında fırsatlar yarattığını söyledi. Güvercin, Afrika’nın artık ham madde ihracının ötesine geçip ürettiğini işlemeye, katma değer yaratmaya ve kendi sanayisini güçlendirmeye odaklandığını; Bursa’nın makine teknolojileri ve üretim kapasitesiyle bu dönüşüme katkı sağlayabileceğini vurguladı.

bursalı firmaların değerlendirmeleri:

Etkinlikte gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerinde Bursalı firmalar ürün ve hizmetlerini Afrikalı temsilcilere tanıttı. Gıda paketleme firması temsilcisi Barış Gelgeç, heyetten olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek iletişimi devam ettirip somut ticari bağlantılara dönüşmeyi hedeflediklerini söyledi. Katılımcı Damla Güneş, doğrudan görüşme fırsatı bulmanın pazara giriş açısından önemli olduğunu; Furkan Bayrak ise farklı ülkelerden gelen temsilcilerle bir araya gelmenin yeni iş fırsatlarını açtığını dile getirdi.

Program, Afrikalı iş insanları ile Bursa temsilcileri arasında kurulan temasların takip edilmesi ve sonuç odaklı iş birliklerine dönüşmesi amacıyla tamamlandı. BTSO ve katılımcılar, görüşmelerin önümüzdeki dönemde ticari anlaşmalara ve ortak projelere zemin hazırlaması için iletişimi sürdüreceklerini açıkladı.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO), AFRİKA’NIN 7 ÜLKESİNDEN GELEN İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİ İLE BURSALI FİRMALARI BİR ARAYA GETİRDİ. TARIM, GIDA, MAKİNE, ENERJİ VE İNŞAAT BAŞTA OLMAK ÜZERE FARKLI SEKTÖRLERDE GERÇEKLEŞTİRİLEN İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİNDE, YENİ TİCARET VE YATIRIM FIRSATLARI DEĞERLENDİRİLDİ.