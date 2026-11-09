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Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Wissem Abdelmoula’nin Tunus’taki Osmanlı mirasına dair 25 fotoğrafı Kütahya’da Ahmet Yakupoğlu Müzesi’nde sergilendi; iki ülke kültürel bağı öne çıktı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Tunuslu sanatçıdan Kütahya’da Osmanlı mirasına odaklanan sergi

Prof. Dr. Wissem Abdelmoula tarafından hazırlanan ve Tunus’ta kalan Osmanlı dönemine ait izleri konu alan 25 fotoğraftan oluşan sergi, Kütahya Ahmet Yakupoğlu Müzesi’nde açıldı. Sergide yer alan çalışmalar, tarihî ve kültürel mirasın görsel yorumlarını Kütahyalı sanatseverlerle buluşturdu.

Serginin içeriği ve açılış töreni:

Abdelmoula, Tunus’taki Osmanlı döneminden kalan eserleri fotoğraf yoluyla belgeleyip tuvale yansıtarak izleyiciye sundu. Açılış törenine Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ile Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan katıldı. Etkinlikte, sanatın farklı coğrafyalar arasında kurduğu köprüler ve Tunus ile Kütahya arasındaki kültürel etkileşimin önemi üzerinde duruldu.

Sanatçı kimliği ve akademik çalışmaları:

Wissem Abdelmoula hem görsel sanatçı hem de sanat kuramcısı olarak öne çıkıyor. Tunus Üniversitesi Güzel Sanatlar Yüksek Enstitüsü’nde sanat kuramı alanında öğretim üyesi olan Abdelmoula, Fransa’da da akademik görevleri sürdürüyor. Çalışmalarını LABRS-DE laboratuvarı ve Lorraine Üniversitesi critures araştırma laboratuvarı ile yürütüyor; ayrıca Tunus Görsel Sanatlar Derneği (ATAV) başkanlığını ve hakemli Bassar Arts dergisinin genel yayın yönetmenliğini yapıyor.

Sergi, iki ülkenin ortak tarihî ve kültürel geçmişine ışık tutarken, fotoğraf yoluyla mirasın korunması ve yorumlanmasının önemini gündeme taşıdı. Kütahya’daki sergi, karşılıklı kültürel tanışma ve sanat aracılığıyla kurulan diyaloğun somut bir örneği olarak değerlendirildi.

TUNUS&#039;TAKİ OSMANLI MİRASI KÜTAHYA&#039;DA SERGİLENDİ

TUNUS'TAKİ OSMANLI MİRASI KÜTAHYA'DA SERGİLENDİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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