Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

zonguldak merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

Zonguldak, Karadeniz Ereğli ve Devrek'te düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheliden 8'i tutuklandı; aramalarda çok sayıda uyuşturucu, silah ve para ele geçirildi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 16:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

zonguldak merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

operasyonun kapsamı:

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Karadeniz Ereğli ve Devrek ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Çalışmalar, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütüldü ve farklı adreslerde aramalar yapıldı.

ele geçirilen maddeler ve deliller:

Aramalarda, 272 gram metamfetamin, 95 gram sentetik kannabinoid ve 20 gram esrar ile birlikte 227 uyuşturucu ve sentetik ecza hapı bulundu. Ayrıca ekipler tarafından ele geçirilen diğer deliller arasında 1 tabanca, 11 tabanca fişeği, 1 hassas terazi ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı yer aldı.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyonlarda toplam 9 şüpheli yakalandı. Yapılan soruşturmalar sonucu suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 350 lira ve 150 avro da ele geçirildi. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi; bunların 8'i tutuklandı, 1'i ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sınır kapısında operasyon: tırda 187 tabanca ele geçirildi
images

Akçadağ'da sürücü direksiyonu kaybedince otomobil kayısı bahçesine düştü
images

Laçin'de sobadan sızan karbonmonoksit çiftin ölümüne neden oldu
images

Zonguldak'ta istinat duvarının çözülmesi riskleri yeniden gündeme getirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karadeli ailesi annesini uğurlamaya hazırlanıyor

İzmir'de son görev töreni: şehit kara pilot Erdem Çimen uğurlandı

Sınır kapısında operasyon: tırda 187 tabanca ele geçirildi

Akçadağ'da sürücü direksiyonu kaybedince otomobil kayısı bahçesine düştü

TREND HABERLER

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Sinemada Türk dünyası birlik ve dayanışma mesajı

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar