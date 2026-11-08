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Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve heyeti Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları ile 23-24 Aralık 2026 kariyer fuarını görüştü.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 00:31

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

ziyaretin amacı ve katılımcılar:

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, rektör yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ve Prof. Dr. Fatih Satıl ile birlikte Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti. Rektör ve beraberindeki heyet, yüksekokul yöneticileriyle bir araya gelerek eğitim faaliyetleri, yürütülen akademik çalışmalar ve akreditasyon sürecine ilişkin bilgi aldı.

incelemeler ve akreditasyon değerlendirmesi:

Ayvalık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yakup Dinç tarafından karşılanan üniversite yönetimi, özellikle İşletme Yönetimi Programı kapsamında yürütülen akreditasyon çalışmalarına dair bilgilendirildi. Heyet, yapılan sunum ve incelemeler doğrultusunda eğitim kalitesinin artırılması ve akademik gelişim konularında değerlendirmelerde bulundu.

kariyer fuarı daveti:

Ziyaret sırasında, 23-24 Aralık 2026 tarihlerinde Balıkesir Üniversitesi kampüsünde düzenlenecek Balıkesir Bölgesel Kariyer Fuarı gündeme geldi. Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, fuarın içeriği hakkında bilgiler vererek Ayvalık Meslek Yüksekokulu öğrencilerini etkinliğe davet etti.

profesörlük ataması ve teşekkür:

Görüşmeler esnasında, Ayvalık Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğretim üyesi Prof. Dr. Yakup Dinç'in profesörlük kadrosuna atanması da gündeme geldi. Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Dinç'i bu akademik gelişmeden dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Müdür Prof. Dr. Yakup Dinç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Rektör ve yardımcılara teşekkür etti.

Ziyaret, yüksekokulda gerçekleştirilen incelemelerin ardından sona erdi.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ OĞURLU’DAN AYVALIK MESLEK YÜKSEKOKULU’NA ZİYARET

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ OĞURLU’DAN AYVALIK MESLEK YÜKSEKOKULU’NA ZİYARET

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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