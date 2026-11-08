Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Şuşa'da resmi akşam yemeği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Bayramı dolayısıyla resmi ziyarette bulunduğu Azerbaycan'da temaslarını sürdürdü. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte Şuşa'da düzenlenen resmi akşam yemeğine katıldı.

Ziyaretin ayrıntıları:

Program kapsamında Erdoğan çifti, törene katılan askeri yetkililerle de hatıra fotoğrafı çektirdi. Resmi akşam yemeği, iki ülke arasındaki üst düzey temasların bir parçası olarak gerçekleşti.

Gündemdeki diplomatik gelişmeler:

Erdoğan ve Aliyev arasındaki temaslar devam ederken, Azerbaycan basınında diplomatik kaynaklara atfen verilen haberlerde Aliyev'in, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31)'a katılmak üzere Antalya'ya geleceğinin bildirildiği aktarıldı. Azerbaycan programını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye dönmek üzere uçağa bindi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, AZERBAYCAN'DA CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV İLE ŞUŞA'DA DÜZENLENEN RESMİ AKŞAM YEMEĞİNE KATILDI.