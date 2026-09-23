Kastamonu’da skunk, ecstasy ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi; bir gözaltı

Kastamonu’da narkotik operasyonu: bir kişi gözaltında

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen ortak ve koordineli çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

operasyon ve ele geçirilenler:

Gerçekleştirilen aramada bir şahsın yapılan üst aramasında bir miktar skunk, ecstasy ile birlikte ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

şüphelinin durumu:

Konuyla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

KASTAMONU'DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.