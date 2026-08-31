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Antalya'da 38 noktada çıkan yangınlar hızla kontrol altına alındı

29-30 Ağustos'ta Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında çıkan 14 orman ve 24 orman dışı yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Antalya'da 38 noktada çıkan yangınlar hızla kontrol altına alındı

Antalya'da hafta sonu çıkan yangınlarda durum

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanlarında 29-30 Ağustos

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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