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Şile'de yolun üzerinden geçtiği bina gündem oldu, sakinler memnun

Şile'de 2 katlı, 8 daireli binanın üzerinden geçen yol gündem oldu; sakinler yolun kaldırım seviyesinde olduğunu söyleyerek memnuniyetini belirtti.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 15:27

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EDİTÖR: Aslı Han

Şile'de yolun üzerinden geçtiği bina gündem oldu, sakinler memnun

Şile'de dikkat çeken yapı:

İstanbul'un Şile ilçesinde, Şile Plaj Yolu Caddesi üzerinde yer alan ve havadan görüntülenen 2 katlı bir binanın hemen üstünden geçen yol sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yapının üst kısmından geçen yaklaşık 50 metre uzunluğundaki yol ve binanın kot farkı, görüntülerle birlikte tartışma konusu oldu.

Yerel paylaşımlarda binanın 'yolun altında kaldığı' yönünde yorumlar yapılırken, bina sakinleri durumu farklı tarif ediyor; bazıları üzerinden yol geçtiğini, bazıları ise bunun daha çok kaldırım biçiminde olduğunu belirtiyor.

Sakinlerin sözleri:

Mustafa Çekici binayı bilinçli olarak aldığını ifade etti. Çekici, binanın ekonomik koşullarına uygun olduğunu, binada 8 daire bulunduğunu ve yaklaşık 30 senedir oturduğunu söyledi. Çekici, binanın tarihine ilişkin duyumda 1956 yapımı olduğu bilgisini aktardı ve 'bile bile aldım' diyerek durumdan şikayetçi olmadığını belirtti.

Züleyha Temiz ise 2005'te mülk sahibi olduğunu ve 2008'den beri binada yaşadığını anlattı. 58 yaşındaki Temiz, tapusunun bulunduğunu, eşinin tadilat yaptığını ve binada herhangi bir sıkıntı hissetmediklerini söyledi. Temiz ayrıca karşıdaki binanın 56 daire olduğunu ve evinin asma tavanı sayesinde yoldan geçen araçların sesinin bile duyulmadığını vurguladı.

Tepkiler ve gözlemler:

Sosyal medyada ve yorumlarda binanın mimari yerleşimi, imar geçmişi ve güvenlik algısı tartışma yaratırken, sahadaki anlatımlar olayı daha çok 'yerleşik bir durum' olarak gösteriyor. Sakinlerin ortak noktası, yapının varlığını bilerek yaşamayı tercih ettikleri ve şimdiye kadar ciddi bir rahatsızlık yaşamadıkları yönünde.

Görüntüler ve sakinlerin ifadeleri, olayın hem yerel yaşam pratiğini hem de sosyal medyada algılanan biçimini ortaya koyuyor. Yetkili kurumların resmi bir açıklaması haberde yer almamaktadır; bina sakinleri mevcut durumdan memnun olduklarını belirtiyorlar.

Şile’deki ‘üstünden yol geçen bina’ gündem oldu: Ev sakinleri durumdan memnun

Şile’deki ‘üstünden yol geçen bina’ gündem oldu: Ev sakinleri durumdan memnun

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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