Deveboynu yarımadası Türkiye'nin 54. milli parkı ilan edildi

Deveboynu yarımadası milli park statüsüne kavuştu:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda "Türkiye’nin 54’üncü milli parkı Deveboynu Yarımadası oldu" ifadelerini kullandı. Bakan Yumaklı, yeni statüyle alanın koruma altına alındığını ve doğal değerlerin ön plana çıkarılacağını açıkladı.

bölge özellikleri ve koruma gerekçesi:

Yumaklı, Deveboynu Yarımadası’nın Van Gölü’nün turkuaz koyları, el değmemiş doğası, zengin yaban hayatı ve bin yıllık tarihi mirasıyla öne çıktığını belirtti. Bu doğal ve kültürel unsurlar, alanın milli park olarak korunma gerekçesinin temelini oluşturuyor.

beklentiler ve bölgesel katkı:

Bakanın mesajında, "Terörsüz Türkiye hedefimizle bu kadim coğrafyanın sahip olduğu eşsiz değerleri daha güçlü şekilde gün yüzüne çıkaracak, bölgemizin ekoturizm potansiyelini artıracağız. Vanımıza, Bitlisimize ve ülkemize hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı. Açıklamada kararın başta Van ve Bitlis olmak üzere bölgeye ve ülkeye katkı sağlayacağı vurgulandı.

Bakan Yumaklı: "Türkiye'nin 54'üncü milli parkı Deveboynu Yarımadası oldu"