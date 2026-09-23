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Antalyalılar eylülde denizin sakin yüzünü keşfediyor

Eylül sonu Antalya kent merkezinde 28°C ve %62 nemle yazı aratmayan günler yaşanıyor; kalabalık azaldı, sakin sahiller ve seyir terasları tercih ediliyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 15:45

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 15:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Antalyalılar eylülde denizin sakin yüzünü keşfediyor

Eylülde sahil yaşamı:

Türkiye’nin birçok noktasında sonbaharın etkileri hissedilirken, Antalya kent merkezinde vatandaşlar eylül ayında deniz ve sahil keyfini sürdürüyor. Hafif bulutlu hava zaman zaman güneşi örse de, sahile gelenler Akdeniz'in tadını çıkarmayı tercih ediyor; bazıları denize girerken, bazıları ise sahil ve seyir teraslarında manzaranın keyfini sürüyor.

Hava verileri ve sahilin sakinliği:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığı 28 derece seviyelerinde seyrederken, nem oranı %62 olarak kaydedildi. Yaz aylarının yoğun sıcaklık ve neminin azalmasıyla birlikte kentte daha sakin bir hava hakim oldu; denizin durgunluğu ve yaz sezonundaki kalabalığın azalması sahillere huzurlu bir görünüm kazandırdı.

Yerel sakinlerin gözlemleri:

Antalya’da yaşayan Soner Sarı, eylül ve ekim aylarının kentte en sevdiği dönem olduğunu belirterek, "Antalya’da en sevdiğim aylar eylül ve ekim. İlkbaharda da nisan ve mayıs aylarını seviyorum. Şu anda Antalya’nın en güzel dönemini yaşıyoruz. Nem düştü, sıcaklık biraz azaldı. Biraz daha sessizlik ve sakinlik var. Bir ay önce sahilde neredeyse oturamıyordunuz, şimdi ise rahat rahat oturup kafa dinleyebiliyorsunuz. O yüzden benim için Antalya’da eylül ve ekim aylarının yeri çok farklı" dedi. Bu dönem, turist ve yerli ziyaretçiler için daha durağan ama keyifli bir sahil deneyimi sunuyor.

DENİZE GİRENLER AKDENİZ&#039;İN TADINI ÇIKARDI

DENİZE GİRENLER AKDENİZ'İN TADINI ÇIKARDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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