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Kültür ve turizm yolu yenileniyor: Hazreti İbrahim ile Hazreti Eyyüp arasında sıcak asfalt çalışması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hazreti İbrahim ile Hazreti Eyyüp arasındaki kültür ve turizm yolunda yaklaşık 4 kilometrelik sıcak asfalt çalışması başlattı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 16:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Kültür ve turizm yolu yenileniyor: Hazreti İbrahim ile Hazreti Eyyüp arasında sıcak asfalt çalışması

Çalışmanın kapsamı ve amacı:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin ana ulaşım akslarından biri olan Hazreti İbrahim ile Hazreti Eyyüp makamlarını birbirine bağlayan yol üzerinde sıcak asfalt uygulamasına başladı. Proje, hem trafik konforunu artırmayı hem de tarihi ve turistik güzergahta görsel iyileşme sağlamayı hedefliyor.

Uygulama yapılan güzergahlar:

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, Eyyübiye ilçesindeki Yakubiye Mahallesi sınırları içinde yer alan Fuzuli Caddesi ile Harran Kapı Caddesi üzerinde deforme olmuş yaklaşık 4 kilometrelik yol yenileniyor. Güzergah, Şanlıurfa Kalesi yakınından geçerek şehirdeki önemli ziyaret noktalarını birbirine bağlıyor.

Turizm ve altyapı uyumu:

Balıklıgöl ile Eyüp Peygamber Makamı başta olmak üzere çok sayıda tarihi noktayı kapsayan bu yol, daha önce çeşitli kurumlar tarafından tamamlanan altyapı çalışmaları sonrasında sıcak asfaltla kaplanıyor. Bu sayede hem bölgedeki ulaşımın sürekliliği sağlanacak hem de turistik dokunun ulaşılabilirliği güçlendirilecek.

Belediye ekipleri çalışmaları yoğun tempoda sürdürüyor ve uygulamanın en kısa sürede tamamlanarak halkın ve ziyaretçilerin kullanımına açılması planlanıyor.

KÜLTÜR VE TURİZM YOLUNDA SICAK ASFALT ÇALIŞMASI BAŞLADI

KÜLTÜR VE TURİZM YOLUNDA SICAK ASFALT ÇALIŞMASI BAŞLADI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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