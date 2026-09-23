Aras'tan Bayırbucak'ta kardeşlik ve samimiyet vurgusu

Bayırbucak ziyaretinde karşılıklı sohbet ve temaslar:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Suriye'deki çalışma ziyareti kapsamında Lazkiye'nin kuzeyinde, Türkmen nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Bayırbucak bölgesini ziyaret etti. Ziyarette Aras, bölge halkı ile bir araya gelerek karşılıklı sohbet etti ve bölgenin yerel yönetimiyle temaslarda bulundu.

Aras'ı bölgeye geldiğinde Belediye Başkanı Tarık Osmanoğlu karşıladı. Görüşmede yerel yönetimin yürüttüğü çalışmalar ve toplumsal ilişkilerin güçlendirilmesi gündeme geldi. Ziyaret, hem resmi temaslar hem de halkla doğrudan iletişim açısından yoğun bir program içerdi.

ziyaretin önemi ve teşekkür mesajı:

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Aras, Bayırbucak'taki Türkmenlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Aras, "Suriye’deki çalışma ziyaretimiz kapsamında Bayırbucak bölgesindeki Türkmen kardeşlerimizi ziyaret ettik. Bu vesileyle bizleri büyük bir misafirperverlik ve samimi bir dostlukla karşılayan Belediye Başkanı kardeşim Tarık Osmanoğlu’na gönülden teşekkür ediyorum. Ziyaretimiz boyunca gösterdiği yakın ilgi, içtenlik ve misafirperverlik bizleri son derece memnun etti" sözleriyle ev sahipliğine dikkat çekti.

Aras, ziyaretin kendileri için taşıdığı anlamı da vurguladı ve bölge halkıyla kurulan bağların önemine işaret etti. Görüşmeler, hem sosyal dayanışma hem de iki toplum arasındaki iletişimin kuvvetlendirilmesi bakımından değerlendirildi.

kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi mesajı:

Bayırbucak Türkmenleriyle bir araya gelmenin kendileri için önemli olduğunu belirten Aras, "Bayırbucak’taki Türkmen kardeşlerimizle bir araya gelmek, gönüllerine dokunmak ve aramızdaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmek bizim için büyük bir mutluluk ve onur oldu. Kardeşliğimiz, dostluğumuz ve gönül bağımız daim olsun. Allah bizleri her zaman hayırlı işlerde, güzel vesilelerle bir araya getirsin" ifadeleriyle ziyaretin duygusal boyutunu öne çıkardı.

Toplantı ve görüşmeler, iki taraf arasında sıcak bir atmosferde gerçekleşti; yerel temsilcilerin misafirperverliği ve halkın samimi karşılaması ziyaretin öne çıkan unsurları oldu.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS, SURİYE ZİYARETİNDE LAZKİYE'NİN KUZEYİNDE BULUNAN VE TÜRKMEN NÜFUSUNUN YOĞUN OLARAK YAŞADIĞI BAYIRBUCAK BÖLGESİNİ ZİYARET EDEREK BELEDİYE BAŞKANI TARIK OSMANOĞLU VE BÖLGEDEKİ TÜRKMENLERLE BİR ARAYA GELDİ.