Bakan Güler'den Kars'ta değerlendirme ziyaretleri

Kars'ta kurum ziyareti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kars programı kapsamında ilk olarak Kars Valiliğini ziyaret etti. Ziyarette bakan, valilik yetkililerinden kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Valilik ziyareti:

Bakan Güler, gerçekleştirdiği görüşmede Vali Ziya Polat ile bir araya geldi. Görüşmede kentin idari süreçleri, devam eden projeler ve yerel yönetimle koordinasyon konuları ele alındı; taraflar bilgi paylaşımı ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Belediye ziyareti:

Valilik programının ardından Güler, Kars Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Ötüken Senger'den belediye hizmetleri ve yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Ziyaret, yerel yönetim ile merkezi idare arasındaki iletişimin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler içerdi.

Yapılan görüşmeler, Kars'taki çalışmalara ilişkin yerinde değerlendirme ve koordinasyon sağlama amacı taşıdı; yetkililer öncelikleri ve devam eden işlerin takibini sürdürme taahhüdünde bulundu.

Bakan Güler, Kars Valiliğini ve Belediyesini ziyaret etti