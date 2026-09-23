Dolar 48,8328 +0,06%
Euro 55,6980 -0,32%
Bist 13.252,10 +0,40%
Altın Gram 6.798,77 -1,05%
EUR/USD 1,1403 -0,44%
Brent Petrol 97,02 +1,69%
--°

Sinop'ta sanat günleri başlıyor: Sinopale 10'da üretim süreci sürüyor

Sinopale 10, 'Karada Akıl Yürür, Denizde Sezgi' temasıyla 2 Eylül-15 Kasım 2026'da gerçekleştirilecek; ana sergi 25 Eylül'de Sinop Askeri Gazino'da açılacak.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 14:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Sinop'ta sanat günleri başlıyor: Sinopale 10'da üretim süreci sürüyor

Sinopale 10 ana hatları:

Sinop, yerel ve uluslararası sanat buluşmalarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sinopale-Uluslararası Sinop Bienali, kuruluşunun 20. yılında 10. edisyonuyla sanatseverleri karşılayacak. Bienalin bu yılki teması "Karada Akıl Yürür, Denizde Sezgi" olarak belirlendi ve ana sergi 25 Eylül itibarıyla Sinop Askeri Gazino Binasında ziyaretçilere açılacak.

İlk kez 2006 yılında düzenlenen Sinopale, Anadolu’nun ilk bienali olarak tanımlanıyor. Bu yıl bienal, 2 Eylül - 15 Kasım 2026 tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kente yayılarak sürüyor.

Üretim süreci ve yerel iş birliği:

Sinopale 10’un özgün yönlerinden biri, eserlerin kentte ortak üretimle şekillendirilmesi. Sanatçılar eserlerini hazır getirmek yerine, Sinoplu zanaatkârlar, topluluklar ve gönüllülerle birlikte çalışarak üretim sürecini kent içinde yürütüyor. Bu model, sergi açılışından önce başlayan ortak çalışmalarla destekleniyor ve bienalin yerel etkinliğini güçlendiriyor.

Bu yıl bienalde yer alan ekip eş-küratörler olarak Deniz Kırkalı, Mariam Natroshvili, Marina Fokidis ve bienalin kurucusu T. Melih Görgün tarafından yönetiliyor. Program kapsamında 12 ülkeden yaklaşık 25 sanatçı yer alıyor; katılımcılar Avrupa’nın yanı sıra Gürcistan, Güney Kore, Kazakistan ve Venezuela gibi farklı coğrafyalardan geliyor.

Program, mekanlar ve erişim:

Ana serginin yanı sıra bienal süresince performanslar, film gösterimleri, atölyeler ve kamusal etkinlikler düzenlenecek. Etkinlikler başta Hal Sinop Buluşma Merkezi, Sinop Sabahattin Ali Kültür Merkezi ve Sinop Mimarlar Odası Binası olmak üzere kentin farklı noktalarında gerçekleştirilecek.

Ayrıca bienal, Avusturya merkezli Klima Biennale Wien ve Brunnenpassage ile ortak bir iş birliği projesi yürütüyor. Tüm etkinlikler halka açık ve ücretsiz olacak; detaylı programa bienalin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

SİNOP’TA 20. YILINI KUTLAYAN SİNOPALE-ULUSLARARASI SİNOP BİENALİ’NİN 10. EDİSYONUNDA SANAT ÜRETİM...

SİNOP’TA 20. YILINI KUTLAYAN SİNOPALE-ULUSLARARASI SİNOP BİENALİ’NİN 10. EDİSYONUNDA SANAT ÜRETİM SÜRECİ DEVAM EDİYOR. "KARADA AKIL YÜRÜR, DENİZDE SEZGİ" TEMASIYLA DÜZENLENEN BİENALİN ANA SERGİSİ, 25 EYLÜL’DE SİNOP ASKERİ GAZİNO BİNASI’NDA ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAMAYA BAŞLAYACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Trendyol sanat destekli 'Seyir' Haliç'i izleyiciyle yeniden kurguluyor
images

Eşinin öncülüğünde kurulan atölyede Berkant Bolat unutulmayacak
images

On’ca lezzetin yılı: Adana lezzet festivali 9-11 ekimde merkez parkta buluşuyor
images

Tepecik'te sinema otoparkında nostalji günleri başlıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Trabzonspor'dan tescilli imaj uyarısı: Salah görselleri ticari kullanımda izin yok

Antalya'da ani fenalaşma trafikte ölümle sonuçlandı

Zonguldak'ta Sapça mevkisinde takla atan otomobil alev aldı: 1 kişi yaralandı

Alaplı-Akçakoca yolunda heyelan ulaşımı kısa süreli aksattı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü