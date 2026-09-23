Sinop'ta sanat günleri başlıyor: Sinopale 10'da üretim süreci sürüyor

Sinopale 10 ana hatları:

Sinop, yerel ve uluslararası sanat buluşmalarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sinopale-Uluslararası Sinop Bienali, kuruluşunun 20. yılında 10. edisyonuyla sanatseverleri karşılayacak. Bienalin bu yılki teması "Karada Akıl Yürür, Denizde Sezgi" olarak belirlendi ve ana sergi 25 Eylül itibarıyla Sinop Askeri Gazino Binasında ziyaretçilere açılacak.

İlk kez 2006 yılında düzenlenen Sinopale, Anadolu’nun ilk bienali olarak tanımlanıyor. Bu yıl bienal, 2 Eylül - 15 Kasım 2026 tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kente yayılarak sürüyor.

Üretim süreci ve yerel iş birliği:

Sinopale 10’un özgün yönlerinden biri, eserlerin kentte ortak üretimle şekillendirilmesi. Sanatçılar eserlerini hazır getirmek yerine, Sinoplu zanaatkârlar, topluluklar ve gönüllülerle birlikte çalışarak üretim sürecini kent içinde yürütüyor. Bu model, sergi açılışından önce başlayan ortak çalışmalarla destekleniyor ve bienalin yerel etkinliğini güçlendiriyor.

Bu yıl bienalde yer alan ekip eş-küratörler olarak Deniz Kırkalı, Mariam Natroshvili, Marina Fokidis ve bienalin kurucusu T. Melih Görgün tarafından yönetiliyor. Program kapsamında 12 ülkeden yaklaşık 25 sanatçı yer alıyor; katılımcılar Avrupa’nın yanı sıra Gürcistan, Güney Kore, Kazakistan ve Venezuela gibi farklı coğrafyalardan geliyor.

Program, mekanlar ve erişim:

Ana serginin yanı sıra bienal süresince performanslar, film gösterimleri, atölyeler ve kamusal etkinlikler düzenlenecek. Etkinlikler başta Hal Sinop Buluşma Merkezi, Sinop Sabahattin Ali Kültür Merkezi ve Sinop Mimarlar Odası Binası olmak üzere kentin farklı noktalarında gerçekleştirilecek.

Ayrıca bienal, Avusturya merkezli Klima Biennale Wien ve Brunnenpassage ile ortak bir iş birliği projesi yürütüyor. Tüm etkinlikler halka açık ve ücretsiz olacak; detaylı programa bienalin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

SİNOP’TA 20. YILINI KUTLAYAN SİNOPALE-ULUSLARARASI SİNOP BİENALİ’NİN 10. EDİSYONUNDA SANAT ÜRETİM SÜRECİ DEVAM EDİYOR. "KARADA AKIL YÜRÜR, DENİZDE SEZGİ" TEMASIYLA DÜZENLENEN BİENALİN ANA SERGİSİ, 25 EYLÜL’DE SİNOP ASKERİ GAZİNO BİNASI’NDA ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAMAYA BAŞLAYACAK.