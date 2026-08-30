Ardahan'da köy yangını üç yapıyı yok etti: ahır, samanlık ve ambar küle döndü

Yangının çıktığı yer ve yayılışı:
Ardahan’ın Damal ilçesine bağlı Seyitören köyünde, Hünkar Alşan’a ait samanlıkta çıkan yangın, henüz bilinmeyen nedenle kısa sürede büyüyerek yakındaki ahır ve ambara sıçradı.
Müdahale ve hasar:
İhbar üzerine bölgeye Ardahan Orman İşletme Müdürlüğü itfaiyesi ile yakın noktalardaki ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü; ancak samanlık, ahır ve ambar kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni için soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili inceleme sürüyor.
ARDAHAN’DA ÇIKAN YANGINDA AHIR, SAMANLIK VE AMBAR KÜLE DÖNDÜ.
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