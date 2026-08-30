Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,9042 -0,56%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Ardahan'da köy yangını üç yapıyı yok etti: ahır, samanlık ve ambar küle döndü

Ardahan’ın Damal ilçesi Seyitören köyünde çıkan yangın Hünkar Alşan’a ait samanlıktan başlayıp ahır ve ambara sıçradı; yapılar kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 18:47

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 18:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Ardahan'da köy yangını üç yapıyı yok etti: ahır, samanlık ve ambar küle döndü

Yangının çıktığı yer ve yayılışı:

Ardahan’ın Damal ilçesine bağlı Seyitören köyünde, Hünkar Alşan’a ait samanlıkta çıkan yangın, henüz bilinmeyen nedenle kısa sürede büyüyerek yakındaki ahır ve ambara sıçradı.

Müdahale ve hasar:

İhbar üzerine bölgeye Ardahan Orman İşletme Müdürlüğü itfaiyesi ile yakın noktalardaki ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü; ancak samanlık, ahır ve ambar kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni için soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili inceleme sürüyor.

ARDAHAN’DA ÇIKAN YANGINDA AHIR, SAMANLIK VE AMBAR KÜLE DÖNDÜ.

ARDAHAN’DA ÇIKAN YANGINDA AHIR, SAMANLIK VE AMBAR KÜLE DÖNDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Artvin'de Sahara Geçidi doluyla beyaza büründü, tırlar yolda kaldı
images

İtfaiye müdahale etti: Eski Sanayi Sitesi'ndeki kapalı cila boya atölyesinde yan...
images

Sauna bölümünde çıkan yangın iki kişinin ölümüne yol açtı
images

Karasu sahilinde akıntıya kapılan kişi cankurtaranların hızlı müdahalesiyle kurt...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Artvin'de Sahara Geçidi doluyla beyaza büründü, tırlar yolda kaldı

Kuşakları buluşturan zafer koşusu Manisa'da coşkuyla tamamlandı

İtfaiye müdahale etti: Eski Sanayi Sitesi'ndeki kapalı cila boya atölyesinde yangın

Sauna bölümünde çıkan yangın iki kişinin ölümüne yol açtı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor