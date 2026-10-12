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Arıcılara bal arısı zehri üretimi eğitimi: Karaman'da katma değerli üretime yönelim

DAGEM'in Karaman'daki eğitimiyle arıcılar bal arısı zehri üretim teknikleri öğrendi; amaç üretimi çeşitlendirip arıcılık gelirini artırmak.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 16:35

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Arıcılara bal arısı zehri üretimi eğitimi: Karaman'da katma değerli üretime yönelim

eğitimde verilen konular:

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) tarafından Karaman'da düzenlenen eğitimde, arıcılara bal arısı zehri üretiminin temel ve ileri teknikleri aktarıldı. Katılımcılara üretim sırasında dikkat edilmesi gereken hijyen, güvenlik ve kalite kontrol uygulamaları hakkında detaylı bilgi verildi.

Eğitim, bal arısı zehrinin ilaç, kozmetik ve biyoteknoloji gibi farklı sektörlerdeki kullanım potansiyeli çerçevesinde, üretimin nasıl katma değere dönüştürülebileceğine odaklandı. Uygulamalı anlatımlar ve saha örnekleriyle katılımcıların pratik bilgi kazanması sağlandı.

eğitimi veren ekip ve uygulama yaklaşımı:

Eğitimi DAGEM Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu ile Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Münir Uçak, Öğr. Gör. Dr. Tuğçe Çaprazlı ve Öğr. Gör. Songül Bir birlikte yürüttü. Karaman Arı Yetiştiricileri Birliği ve Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, arıcıların soruları yanıtlandı ve uygulamada karşılaşılabilecek sorunlara yönelik çözüm önerileri paylaşıldı.

Eğitim süresince bilimsel yöntemlerin saha koşullarına nasıl adapte edileceği, kaliteli ürün elde etmek için takip edilmesi gereken adımlar ve üretimin standartlaştırılmasına yönelik pratik tavsiyeler ön plana çıktı.

üniversite, kamu ve sektör iş birliğinin rolü:

DAGEM'in Karaman programı, üniversite-kamu-sektör iş birliğinin arıcılık sektöründeki rolünü gözler önüne serdi. Merkezi, sadece bal üretimiyle sınırlı kalmayıp arı sütü, propolis, polen ve bal arısı zehri gibi katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine odaklanan çalışmalarla destekliyor.

Programın hedefi, arıcıların mevcut üretimlerini çeşitlendirerek gelirlerini artırmalarına katkı sağlamak ve Türkiye genelinde arı ürünleri üretiminin kalite ile çeşitlilik bakımından güçlenmesine destek olmaktır. DAGEM, bilgi ve deneyimini farklı bölge arıcılarıyla paylaşmaya devam edeceğini açıkladı.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ARICILIK ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE UYGULAMA MERKEZİ (DAGEM), ARICILIKTA KATMA...

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ARICILIK ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE UYGULAMA MERKEZİ (DAGEM), ARICILIKTA KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNİ YAYGINLAŞTIRMAK VE ARICILARIN YENİ ÜRETİM ALANLARINA YÖNELMESİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA KARAMAN’DA BAL ARISI ZEHRİ ÜRETİM EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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